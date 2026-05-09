Sénégal: Tabaski - Plus 390 000 moutons déjà disponibles sur les marchés et foirails (officiel)

(APS) - Au moins, 390 350 moutons de Tabaski étaient à la date du 6 mai 2026 disponibles sur les foirails et autres lieux de vente, un nombre de têtes correspondant quasiment à celui qui avait été enregistré à la même période de 2025, a assuré vendredi, le directeur de l'élevage, Mamadou Diagne.

"A la date du 6 mai 2026, soit à 21 jours de la Tabaski, nous avons enregistré 390.350 moutons contre 393.135 à la même date en 2025", a-t-il indiqué lors d'un conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski. La rencontre a eu pour cadre le building administratif Mamadou Dia, le siège du gouvernement.

M. Diagne a insisté sur le fait que le nombre de moutons déjà disponible représente 43,37 % des besoins estimés à 900.000 têtes pour la fête de la Tabaski.

Il n'a pas manqué de relever une progression importante des importations de moutons par rapport à l'année précédente.

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"À la date du 6 mai, nous avons enregistré 163.067 moutons importés contre 117.742 à la même période en 2025, soit près de 45.000 moutons supplémentaires", a-t-il précisé, se réjouissant du bon déroulement des opérations d'approvisionnement.

Il a expliqué que 39.405 moutons, soit 24,16 % des importations, proviennent du Mali via les postes frontaliers de Kidira et Moussala.

La Mauritanie demeure toutefois le principal pays fournisseur avec 123.662 moutons importés, représentant 75,84 % du total des importations, a-t-il ajouté.

Il a fait savoir que la région de Saint-Louis concentre la plus grande partie des arrivées, en provenance de la Mauritanie, avec plus de 105.000 moutons recensés.

Le Directeur de l'élevage a salué l'implication des autorités mauritaniennes et sénégalaises dans la facilitation de l'approvisionnement du marché sénégalais.

"Je tiens à remercier le président de la Mauritanie ainsi que le Premier ministre du Sénégal pour leur engagement en faveur de la collaboration entre les deux pays afin de faciliter l'entrée des moutons", a-t-il déclaré.

"Le Fonds d'appui à la stabulation a financé 416 projets pour un montant de plus de 2, 5 milliards de francs Cfa", a pour sa part dit Fatoumata Diop Bakhoum, son administratrice.

Elle a signalé que 252 projets restent en attente de financement pour un montant estimé à 2, 3 milliards de francs Cfa.

L'administratrice du Fonds d'appui à la stabulation a signalé que ces demandes traduisent l'intérêt croissant des acteurs du secteur de l'élevage pour les mécanismes d'appui à la stabulation, considérée comme un levier de modernisation et d'amélioration de la productivité animale.