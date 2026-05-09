Cameroun: Diaspora - Le piège de l'apparence ou le naufrage du sens ?

Autrefois perçue comme une quête d'excellence et de promotion sociale, l'expatriation en Europe laisse apparaître, chez une frange de la diaspora, un nouveau visage : celui d'une oisiveté déguisée en succès numérique. Entre perte de repères et amertume sociale, analyse d'un phénomène qui interroge le rapport au travail et à la dignité.

Le crépuscule d'un idéal

Pendant des décennies, l'exil vers l'Europe répondait à un contrat moral tacite : partir pour apprendre, travailler durement et revenir ou rester avec la stature de celui qui a réussi par l'effort. L'expatriation était un sacrifice noble, une rampe de lancement vers l'ascension sociale et le respect communautaire. Aujourd'hui, ce modèle semble vaciller sous le poids d'une culture de l'immédiateté et du paraître.

La « banalisation du vide »

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Dans certains cercles, la compétence a été détrônée par l'influence. Le prestige ne se mesure plus au diplôme obtenu ou au patrimoine bâti, mais au nombre de « likes » et à la virulence des polémiques entretenues sur les réseaux sociaux. C'est le règne de la mise en scène : on expose une vie de fêtes et d'apparences pour masquer une réalité souvent précaire.

Le constat est parfois cruel : dix ou vingt ans passés sur le sol européen sans aucune construction tangible. Ni ancrage professionnel, ni stabilité familiale, ni investissement au pays. Ce temps perdu finit par générer une frustration profonde, une « amertume sociale » qui cherche ses coupables dans le système, la société d'accueil ou la réussite d'autrui.

Le refuge de l'expertise autoproclamée

Faute de qualifications réelles, certains espaces communautaires et numériques deviennent des refuges. On y devient expert, critique ou influenceur sans avoir jamais rien bâti. Cette génération de « l'influence sans impact » s'appuie sur le bruit pour masquer l'absence de parcours. Pourtant, une réalité demeure : les réseaux sociaux n'offrent pas l'autonomie financière, et la validation numérique ne remplace pas la dignité du métier.

Un appel à la discipline

Le message pour les générations actuelles et futures doit être dénué de toute complaisance. L'Occident n'est pas un plateau de tournage, mais un terrain de compétition exigeant. La véritable liberté n'est pas dans l'agitation nocturne ou la célébrité virtuelle, mais dans l'autonomie acquise par la formation et le travail.

Pour la nouvelle diaspora, le défi est clair : il s'agit de troquer la quête de validation sociale contre la recherche de compétence. Car, à l'heure du bilan, seule la fierté du chemin parcouru permet de regarder son passé sans rougir.