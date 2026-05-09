Tunisie: Mont Semmama - Adnene Helali, une voix tunisienne pour un pastoralisme durable sur la Route de la soie

Tunis — L'expérience des arts et métiers de Djebel Semmama, à Kasserine (centre-ouest de la Tunisie), qui valorise le pastoralisme, les parcours et les arts montagnards, renforce sa visibilité internationale après la sélection de l'activiste tunisien Adnene Helali pour participer à la caravane internationale de la "Route de la soie", organisée du 6 au 15 mai 2026 en Turquie.

L'initiateur du projet "Semmama" est invité à cet événement par la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), dans le cadre d'initiatives reliant culture, environnement et pastoralisme durable.

Dans une déclaration à l'Agence TAP depuis la Turquie, Helali, porteur du projet "Djebel Semmama", a indiqué que cette sélection pour cette grande manifestation culturelle, touristique et de développement, lancée exceptionnellement cette année depuis la Turquie, fait suite à un intérêt international croissant pour cette expérience montagnarde. Elle s'inscrit notamment dans le prolongement des initiatives "Triq El Hattaya" (transhumance) et "Green IYRP" (International Year of Rangelands and Pastoralists), qui ont inspiré la caravane par leurs nouvelles approches des itinéraires culturels et pastoraux.

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Dans le cadre de la caravane de la "Route de la soie", Helali participera à l'exposition "Green IYRP", qui réunit des oeuvres artistiques et artisanales conçues à partir d'alfa, de cuir, de roseau et de bois. Il animera, également, une intervention intitulée : "De la route des éleveurs transhumants à la Route de la soie : redessiner les itinéraires glorieux", et prendra part à une soirée artistique favorisant les échanges entre éleveurs et bergers du monde entier autour du projet.

Concernant le départ de la caravane depuis la Turquie cette année, au lieu de la Jordanie et de l'Arabie saoudite en raison de la guerre dans le golfe, l'activiste a expliqué que ce choix est lié aux répercussions du contexte sécuritaire régional. L'itinéraire traversera Erzurum, Malatya, Gaziantep et Antalya avant de rejoindre la Chine.

La participation tunisienne intervient quelques mois après l'ouverture par les "Bergers de Semmama" des célébrations de l'Année internationale des parcours et des éleveurs 2026 à Hammamet, en janvier dernier, lors d'une manifestation organisée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et la Direction générale des forêts (DGF). L'événement a réuni des représentants de l'Alliance mondiale des parcours et des éleveurs ainsi que des délégations arabes, africaines, asiatiques et européennes.

L'expérience des "Bergers de Semmama", groupe de bergers-artistes de la région montagneuse de Semmama, s'est progressivement transformée en plateforme culturelle internationale dédiée au pastoralisme, aux parcours et aux arts montagnards. En 2018, elle a donné naissance au premier centre culturel pastoral en Afrique et dans le monde arabe, sur une superficie d'environ 6 000 m².

L'ouverture de l'Année internationale des parcours et des éleveurs a également été marquée par l'hommage rendu à l'activiste mongol Ykhanbay Hijaba, décoré de la "Médaille de la montagne" pour son rôle dans le lancement de cette initiative internationale soutenue par les Nations unies et la FAO.

Le centre culturel montagnard de Semmama a par ailleurs lancé l'initiative "Green IYRP" dans le cadre de cette année internationale. Elle promeut le remplacement du plastique et des matériaux polluants par des ressources naturelles locales issues de l'environnement pastoral, comme le cuir, l'argile, les fibres d'alfa, le bois et les fleurs de montagne.

Cette initiative bénéficie aujourd'hui d'un soutien international croissant : 102 pays et 427 organisations ont exprimé leur appui à cette démarche visant à protéger les parcours, préserver la biodiversité, améliorer les conditions de vie des communautés pastorales et renforcer la durabilité des ressources naturelles.

La caravane de la Route de la soie symbolise le lien entre la COP16 de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, tenue à Riyad, et la COP17 prévue à Oulan-Bator (Mongolie). Elle s'inscrit dans la campagne mondiale de soutien à l'Année internationale des parcours et des éleveurs 2026. Après avoir traversé plusieurs pays d'Eurasie, la caravane clôturera son parcours lors de la COP17, en août 2026, sous le slogan : "Restaurer les terres, restaurer l'espoir".

La "Route de la soie" est l'un des plus anciens axes commerciaux et civilisationnels de l'histoire. Depuis plus de deux millénaires, elle relie la Chine à l'Asie centrale, au Moyen-Orient et à l'Europe, à travers un réseau terrestre et maritime de plus de 10 000 kilomètres. Les parcours couvrent plus de la moitié des terres émergées de la planète et soutiennent les moyens de subsistance d'environ deux milliards de personnes. À travers ce récit itinérant, la caravane entend sensibiliser davantage à ces écosystèmes essentiels mais fragiles, ainsi qu'aux communautés qui les protègent.