Madagascar: Retour en images sur la Journée des Projets - Semaine de l'Europe 2026

8 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

Le mardi 05 Mai, l'Université d'Antananarivo a accueilli la Journée des Projets "Équipe Europe", un rendez-vous majeur placé sous le signe de la jeunesse, de l'innovation et du partenariat entre l'Europe et Madagascar.

🌍 À travers la Stratégie conjointe européenne 2021-202, l'Équipe Europe mobilise plus de 5 000 milliards d'ariary pour soutenir le développement durable de Madagascar.

⚡ Portées par les Initiatives Équipe Europe (IEE) autour du Pacte vert, de la jeunesse et des énergies renouvelables, ces actions s'inscrivent dans la dynamique Global Gateway, la stratégie de l'Union européenne visant à promouvoir des infrastructures durables, inclusives et créatrices d'opportunités pour les populations.

Au fil de cette journée, étudiants, jeunes porteurs d'idées et visiteurs sont venus nombreux et ont pu échanger avec les représentants de 45 projets, assister à une table ronde consacrée aux enjeux de la formation et de l'emploi, et profiter de plusieurs animations interactives et culturelles. L'événement a également été marqué par la présence exceptionnelle de Julien Lepers, invité surprise de cette édition.

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