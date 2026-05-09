Madagascar: Rallye VHR V - Affluence dans la catégorie Classique et Légende

Le rallye VHR version 2026 aura lieu dans une semaine. Soixante-dix-huit voitures seront en lice du vendredi au dimanche, de la capitale vers Ampefy en passant par Faratsiho.

Dernière ligne droite. Soixante-dix-huit équipages prendront le départ de la 5e édition du Rallye des voitures historiques de régularité de Madagascar (VHR). L'événement se déroulera le week-end prochain, du 15 au 17 mai. Soixante et une des voitures en lice sont engagées dans les catégories « Classique », mises en circulation entre 1983 et 1998, et « Légende », entre 1960 et 1971. Trente-quatre véhicules sont inscrits en « Classique » et vingt-sept en « Légende ». La catégorie « Prestige », mise en circulation entre 1972 et 1982, compte treize représentants et quatre pour les plus anciennes, « Old », sorties avant 1960. Trois équipages réunionnais prendront le départ de cette version 2026.

Déjà habitué du Rallye moderne dans la Grande Île depuis trois saisons, Estéban Pierre Marchand participera pour la troisième fois au Rallye VHR de Madagascar en compagnie d'Andrew Rajaonarivelo. Ce duo roulera sur une BMW R34 M54 OI au lieu de la Renault Alpine Turbo prévue initialement. Le deuxième équipage réunionnais est le duo Fabrice-Sophie Marchand, qui n'est autre que les parents d'Esteban. Celui-ci sera au volant d'une Renault 11 Turbo. Et le troisième équipage est le couple Alexandre et Sandra Techer, qui conduira une BMW 325 IX. Ces Réunionnais évolueront tous dans la catégorie « Classique ».

Légendes

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Après quatre participations, le champion du monde de rallye WRC, Didier Auriol, sera le grand absent de cette édition, car il est engagé à un autre événement. Des familles des figures légendaires du rallye à Madagascar seront aussi de la partie, entre autres les fils et petits-fils de Mahaison, ancien pilote des années 70 et 80. L'ancien pilote de rallye et grand champion de tennis malgache, Harivony Andrianafetra alias Ynovira, participera lui aussi au volant d'une Peugeot 504, comme au bon vieux temps.

Le comité d'organisation des rallyes voitures historiques de Madagascar (CORHAM), en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, propose douze zones de régularité et 475 km de parcours durant les trois jours. Les concurrents quitteront l'Akoor Digue à Andohatapenaka le vendredi 15 mai à 5h45 pour rallier Ampefy en passant par Sakay sur une distance de 198 km.

La deuxième étape du samedi, reliant Ampefy et Faratsiho, bouclée par une zone de régularité de nuit de Sakay à Ampefy, sera longue de 158 km. Les participants quitteront Ampefy et retourneront à Antananarivo lors de la dernière journée (118 km). La visite technique est programmée le jeudi 14 mai au Carrefour à Ankorondrano.