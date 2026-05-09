Madagascar: Antananarivo - Les demandes de copies créent des tensions

L'afflux de demandes de copies d'état civil dans les établissements scolaires entraîne une forte affluence dans les arrondissements de la capitale, confrontés à des difficultés techniques et à d'importants retards de traitement.

Les tensions montent parmi les usagers devant les arrondissements de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA). Beaucoup dénoncent de longues attentes, des déplacements répétés et une distribution jugée désorganisée des copies d'état civil.

« Nous avons déposé notre demande le 30 avril. On nous a demandé de revenir jeudi après-midi pour récupérer l'acte sollicité. Arrivés sur place vers 14 heures, on nous a renvoyés vers 15 heures en nous demandant de revenir aujourd'hui. Nous sommes ici depuis midi et nous n'avons toujours pas été reçus. Nous ne savons même pas si nous obtiendrons le document aujourd'hui », déplore Efemi, une mère de famille venue récupérer la copie intégrale de l'acte de naissance de sa fille au 5e arrondissement, à Ambatomainty, hier vers 13 h 30.

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Même constat au 4e arrondissement, à Andrefan'Ambohijanahary, où les files d'attente se prolongent jusque dans l'après-midi. « Nous sommes arrivés depuis 9 heures du matin et nous sommes encore là », lance un usager venu récupérer une copie d'acte d'état civil. Plusieurs personnes expriment leur exaspération.

« D'habitude, nous obtenons ce document en vingt-quatre heures, mais actuellement il faut attendre plusieurs jours », regrette Tony, un autre usager.

Hausse exceptionnelle

Les arrondissements de la capitale font face à une hausse exceptionnelle des demandes. Leur charge de travail a fortement augmenté ces derniers jours. Le 5e arrondissement, qui traite habituellement entre cent et deux cents copies par jour, reçoit désormais près de huit cents demandes quotidiennes. Le 4e arrondissement a, de son côté, délivré 2 400 copies hier, contre une moyenne habituelle de cinq cents par jour.

« Le nombre de copies délivrées a augmenté en raison des nombreuses demandes provenant des établissements scolaires », explique Heriniaina Léa Randriatsoa, adjointe au délégué du maire du 5e arrondissement.

Des difficultés techniques sont venues aggraver la situation. Les serveurs ont été saturés en raison du volume de dossiers à traiter. Au 5e arrondissement, le problème a été résolu grâce à l'intervention de techniciens de la commune centrale venus réparer le serveur hier. Malgré cela, plus de deux mille demandes restent en attente de traitement.

Les agents des arrondissements devraient travailler durant le week-end afin de résorber ce retard. « Espérons que le serveur ne tombera pas de nouveau en panne », confie un agent du 5e arrondissement.

Le ministère de l'Éducation nationale demande actuellement les copies d'état civil des élèves issus de près de 20 000 établissements scolaires répartis dans quarante-huit circonscriptions scolaires (Cisco), dans le cadre de la mise en place du numéro unique d'identification scolaire (NUIS).