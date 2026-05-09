Madagascar: Thierry Rakotonarivo - « Aucun accord signé avec la Russie »

Interrogé hier sur son récent déplacement en Russie, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Thierry Rakotonarivo, a tenu à clarifier la situation.

Il affirme avec fermeté n'avoir conclu aucun accord de partenariat avec les autorités russes. « Je n'ai signé aucun accord avec Moscou », a-t-il martelé. Selon ses explications, ce déplacement s'inscrivait dans le cadre d'une invitation à un atelier consacré à l'observation électorale internationale. Cette rencontre a réuni des organisateurs d'élections issus de plus de 80 pays, offrant ainsi une plateforme d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques en matière de gestion électorale.

Toutefois, le président de la CENI a indiqué qu'une proposition d'appui de la part de la Russie pour l'organisation des élections à Madagascar a été formulée à l'endroit de la délégation malgache. Cette offre reste, à ce stade, en cours d'examen et devra être soumise à la délibération du bureau de la CENI avant toute décision.

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Thierry Rakotonarivo a également précisé que toute éventuelle coopération sera évaluée avec la plus grande vigilance. Il a insisté sur le fait que si une telle aide devait avoir un impact quelconque sur les résultats des élections à venir, elle serait immédiatement écartée. « Il n'y a aucune raison d'accepter une assistance qui pourrait compromettre l'intégrité du processus électoral », a-t-il souligné.