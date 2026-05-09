Madagascar: Hygiène - La Jirama rationne l'eau dans plusieurs quartiers

La distribution rationnée de l'eau se poursuit dans plusieurs quartiers de la capitale. Face aux difficultés d'approvisionnement, la compagnie nationale d'eau et d'électricité, la Jirama, maintient le système de « tours d'eau » afin de mieux gérer la répartition dans la ville. Dans plusieurs secteurs, les coupures deviennent de plus en plus fréquentes et prolongées.

« Le système de distribution alternée d'eau est déjà appliqué depuis plusieurs années. Cette mesure s'explique par un déficit de production d'eau », a indiqué hier une source auprès de la Jirama.

Le directeur général de la Jirama, Hajatiana Rasolomanana, lors d'une descente à Mandroseza mercredi dernier, a annoncé que « le calendrier des tours d'eau sera bientôt disponible afin de permettre aux fokontany de mieux s'organiser ». Il a également précisé que les informations seront communiquées pour permettre à la population de suivre l'organisation mise en place.

Parmi les quartiers les plus touchés figurent notamment Manjakaray, les Hautes-Villes ainsi que plusieurs quartiers périphériques de la capitale.

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Le dispositif prévoit un calendrier précis des rotations d'approvisionnement. Les horaires de distribution, les ouvertures de vannes ainsi que les passages des camions-citernes seront affichés dans les fokontany afin de faciliter l'organisation des habitants.

Selon la Jirama, cette mesure reste temporaire et vise à assurer une meilleure répartition de l'eau en attendant les travaux de réhabilitation du réseau de distribution. Long d'environ 2 500 kilomètres, ce réseau souffre d'un manque d'entretien depuis plus de trente ans. Les nombreuses fuites entraînent d'importantes pertes et réduisent les capacités de distribution.

La ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Elia Minosoa Anjaratiana Razafindrianiaina, a également confirmé la publication prochaine d'un tableau détaillé des tours d'eau. « Les habitants seront informés des heures d'arrivée de l'eau et du passage des camions-citernes dans les zones les plus touchées », a-t-elle déclaré lors d'une visite à Mandroseza.

Malgré cette situation, la Jirama affirme constater quelques améliorations dans certaines localités comme Sabotsy Namehana et Tsarahonenana.