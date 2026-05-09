Madagascar: Projet de loi desfinaces rectificative - Le budget des collectivités revu à la hausse

Dans le cadre de la loi de finances rectificative, le gouvernement engage une réforme importante concernant les budgets alloués aux Services territoriaux déconcentrés (STD) et aux Collectivités territoriales décentralisées (CTD). Leur part, auparavant estimée entre 3 et 5 %, passe désormais à 12 %. Cette hausse vise à faire progresser la décentralisation et à réduire la concentration de la gestion financière au niveau central.

« Les autorités souhaitent renforcer les capacités des collectivités dans la gestion des finances publiques », a affirmé Herinjatovo Ramiarison, ministre de l'Économie et des Finances, hier devant la presse.

Jusqu'à présent, la majeure partie des ressources financières reste concentrée au niveau central, tandis que peu de fonds sont effectivement transférés vers les services régionaux et les collectivités territoriales décentralisées. Ces dernières disposent donc de moyens limités, alors même que les autorités affichent leur volonté de mettre en place « une décentralisation effective », sans que cela se traduise encore suffisamment par des actions concrètes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette optique, une partie du budget central est désormais redistribuée aux collectivités territoriales décentralisées. « Pour l'instant, cela représente encore 12 %, mais ce taux pourrait augmenter », afin de « permettre aux provinces de mettre en oeuvre un développement local et de proximité ».

Pour assurer une meilleure gestion de ces financements, les responsables communaux bénéficieront de formations sur l'exécution budgétaire. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation en sera chargé. Un suivi de l'utilisation des fonds destinés aux investissements publics sera également assuré, afin de favoriser le développement des localités.