Madagascar: Immigration - Les réformes professionnelles simplifiées

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique a mis en place des réformes sur la migration professionnelle.

Le but est de mieux encadrer le départ des travailleurs à l'étranger, de renforcer la protection des travailleurs migrants et d'améliorer la transparence dans les démarches. Ces réformes portent essentiellement sur la lutte contre la corruption. Dans la pratique, il s'agit pour le ministère, via sa direction de la migration professionnelle, d'asseoir le principe de la transparence sur tout le circuit de traitement des dossiers de sortie de territoire des travailleurs migrants et de délivrance de permis de travail pour les étrangers, mais aussi et surtout de garantir la gratuité du service public.

Le personnel du ministère a, par ailleurs, été formé pour faire valoir un meilleur accueil des usagers. Ce personnel serait assujetti au respect du standard de service, garantissant ainsi un traitement égalitaire et équitable de tous les usagers par rapport à la procédure administrative en vigueur.

Des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre des agents récalcitrants au sein du service de la migration professionnelle.