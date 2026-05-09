Madagascar: Brenda Nomenjanahary - « Madagascar peut devenir une véritable nation mondiale du 3x3 »

interview

Brenda Nomenjanahary, responsable du 3x3 auprès de la FMBB, revient sur les progrès réalisés, les défis et les ambitions de la Grande Île en répondant à nos questions.

Comment expliquez-vous l'évolution du basketball 3x3 à Madagascar ces dernières années ?

On connaît une évolution impressionnante depuis quelques années. Ce qui était autrefois une discipline secondaire est aujourd'hui devenu l'un des sports collectifs où Madagascar est le plus titré en Afrique (trois titres continentaux pour les hommes).

Les équipes nationales masculines et féminines ont remporté plusieurs titres continentaux récents, ce qui a renforcé la réputation du pays sur la scène africaine. Nos joueurs, désormais spécialisés dans le 3x3 et non simplement dans le 5x5, comme Elly Randriamampionona, Livio Ratianarivo ou Minaoharisoa Christiane Jaofera, font aujourd'hui partie des références africaines.

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Quel est désormais le grand objectif du 3x3 malgache ?

Notre grand objectif est clair : les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Aujourd'hui, l'ambition ne doit plus être simplement de participer. Madagascar peut viser une domination durable en Afrique, des qualifications régulières à la Coupe du monde 3x3, un Top 30 mondial et même voir ses joueurs évoluer dans des circuits professionnels internationaux.

Quels sont encore les principaux défis à relever pour progresser davantage ?

Malgré cette progression, plusieurs aspects doivent encore être améliorés si Madagascar veut devenir une véritable nation mondiale du 3x3. Il faut d'abord structurer un vrai championnat national. Beaucoup de compétitions restent occasionnelles. Nous avons besoin d'un circuit national officiel, de tournois réguliers, d'un classement national et davantage de terrains dédiés au 3x3. Les grandes nations vivent cette discipline toute l'année, pas uniquement pendant les compétitions internationales.

Le 3x3 demande-t-il une préparation différente du basketball classique ?

Oui, totalement. Le 3x3 est très différent du basketball 5x5. Le rythme est plus rapide, la prise de décision est immédiate et l'intensité physique très élevée. Madagascar doit donc investir dans des entraîneurs spécialisés, la préparation physique, l'analyse vidéo et la formation tactique adaptée au 3x3. C'est une discipline qui exige des automatismes très spécifiques.

Pourquoi les compétitions internationales sont-elles aussi importantes dans votre stratégie ?

Le classement FIBA 3x3 dépend énormément du nombre de tournois joués, de l'activité des joueurs et des résultats obtenus. Il est donc essentiel de participer davantage à la Nations League, aux Women's Series, aux Challengers et aux World Tours. L'expérience internationale reste l'un des plus grands facteurs de progression. Plus nos joueurs affrontent le haut niveau, plus ils progressent.