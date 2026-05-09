Madagascar: Rugby à XV - L'US Ankadifotsy défend sa place

La huitième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV première division masculine mettra aux prises le 3FB et l'US Ankadifotsy dans une rencontre importante pour les deux formations ce dimanche à partir de 13 heures au stade Makis d'Andohatapenaka. Entre confirmation pour l'un et opération remontée pour l'autre, les enjeux sont déjà élevés à ce stade de la compétition.

Après sept journées, l'US Ankadifotsy occupe la quatrième place du classement avec cinq victoires contre deux défaites. Réguliers depuis le début de la saison, les joueurs d'Ankadifotsy cherchent désormais à conserver leur position dans le groupe de tête afin de rester en course pour les demi-finales. Une nouvelle victoire renforcerait leur statut parmi les équipes les plus solides du championnat.

En face, le 3FB traverse une saison plus compliquée. Les rugbymen du ministère de la Santé pointent actuellement à la neuvième place avec une seule victoire, cinq défaites et un match nul. Le club doit impérativement réagir pour éviter de s'installer durablement dans le bas du classement. Un succès face à l'USA pourrait permettre au 3FB de gagner quelques places et de relancer sa dynamique.

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La confrontation promet donc d'être disputée entre une équipe en quête de confirmation et une autre sous pression. Le souvenir du dernier duel entre les deux clubs reste encore présent. En octobre 2024, le 3FB avait dominé l'US Ankadifotsy dans un match spectaculaire remporté sur le score de 45 à 34.

Ce précédent pourrait donner de la confiance aux joueurs du 3FB, tandis que l'USA voudra prendre sa revanche et confirmer ses ambitions dans ce Top 12 particulièrement serré.