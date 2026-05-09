Madagascar: Anosibe - La police abat deux suspects armés

Deux hommes armés ont trouvé la mort jeudi soir à Anosibe, lors d'une opération menée par les éléments de l'Unité d'intervention rapide du commissariat central de Tsaralalàna. Le coup de filet, déclenché vers 20h45 à la suite de plaintes répétées concernant des vols avec violence dans le secteur, s'est déroulé en tenue civile.

Dans les couloirs sombres et étroits du quartier, les policiers ont repéré un groupe suspect près du parking d'Anosibe, à l'entrée d'un passage menant vers Ambilanibe. Répartis en binômes, ils ont attiré l'attention des individus. Quatre d'entre eux ont suivi un binôme jusqu'à une embouchure où ils ont tenté de détrousser les agents.

Au cours de cette tentative, l'un des suspects a braqué une arme à feu sur un policier, tandis qu'un autre a sorti un couteau pour attaquer son collègue. Les forces de l'ordre ont alors ouvert le feu, blessant mortellement les deux malfaiteurs. Leurs complices ont réussi à prendre la fuite dans l'obscurité.