Madagascar: Kids Atthletics Day - Les enfants découvrent les bases de l'athlétisme

9 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le coup d'envoi du Kids Athletics Day 2026 a été donné jeudi à travers Madagascar.

Initié par World Athletics et coordonné localement par la Fédération malgache d'athlétisme, ce programme destiné aux enfants de 6 à 12 ans a enregistré une participation supérieure aux attentes dès sa première journée.

À Antananarivo, près de 500 enfants ont pris part aux différentes activités organisées autour des courses, sauts et lancers. Sept établissements scolaires ont répondu présents, parmi lesquels Fitarikandro, Soamandrakizay, l'EPP Ivandry ou encore Le Succès d'Andranomahery. Les animations ont attiré de nombreux jeunes dès les premières heures de la matinée.

La présidente de la FMA, Norolalao Andriamahazo, s'est félicitée de cette forte adhésion. « Le niveau de participation observé dépasse nos prévisions initiales dans la capitale. Les régions suivent également cette dynamique. Cet événement revêt une importance capitale : il vise à initier les enfants à la pratique sportive tout en favorisant la détection précoce des talents et, plus tard, nous espérons trouver de grands athlètes issus de cet événement», a-t-elle déclaré.

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Introduit à Madagascar en 2006, le programme Kids Athletics constitue aujourd'hui un outil majeur de développement de l'athlétisme national.

Les activités se poursuivront ce dimanche au stade d'Alarobia avec de nouvelles séances d'initiation prévues dans le calendrier officiel du Kids Athletics Day 2026.

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