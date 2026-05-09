Madagascar: Concert classique - Le Choeur Miangaly ravive l'univers de Mozart à l'IFM

Les grandes oeuvres de Wolfgang Amadeus Mozart s'apprêtent à envelopper la scène de l'Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely. Le 12 mai prochain, le Choeur Miangaly proposera « Inclusivement Mozart », un concert qui promet d'offrir au public tananarivien une immersion dans l'univers du compositeur autrichien, figure incontournable de la musique classique.

Cette prestation s'inscrit dans la célébration du 270e anniversaire de la naissance de Mozart, commémoré cette année à travers divers événements organisés dans le monde. À Antananarivo, cet hommage prendra la forme d'une soirée musicale placée sous le signe de l'excellence artistique et de l'harmonie.

Sous la direction d'Antsanirina Rakotoarimino, connu sous le nom de Rahf, un orchestre composé d'une vingtaine de musiciens ouvrira le concert avec la Symphonie n° 29 de Mozart, une oeuvre reconnue pour son énergie et sa luminosité. En seconde partie, le Choeur Miangaly rejoindra l'orchestre pour interpréter la Litania en si bémol majeur, une pièce à la fois puissante et émouvante, en lien avec le thème de la saison « Harmonie inclusive ».

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Plusieurs solistes prendront également part à cette soirée musicale, notamment My-Andry Andriamahatratsoa au soprano, Maherilanja Solon'Orimbato à l'alto, Safidy Randriamananjara au ténor, Jean Ducasse à la basse ainsi qu'Hervais Rabarison au premier violon.

Le concert sera aussi marqué par la participation exceptionnelle de deux musiciens du Conservatoire à rayonnement régional de La Réunion : Alain Fleury au hautbois et Jérémie Tinlot au cor. Invités spécialement pour l'événement, ils participeront non seulement au concert, mais également à des sessions de formation destinées aux musiciens du Choeur Miangaly.

En parallèle de cette représentation, des master classes gratuites seront proposées aux instrumentistes à vent malgaches. Flûtistes, clarinettistes, saxophonistes, cornistes, trompettistes et trombonistes pourront ainsi bénéficier d'un moment de partage et de transmission musicale avec ces professionnels invités.

À travers ce projet, le Choeur Miangaly réaffirme sa volonté de rendre la musique classique accessible à un large public. Ensemble laïque, il explore différentes facettes de l'art choral tout en s'ouvrant à divers horizons musicaux, dans une démarche fondée sur l'inclusion et la diversité artistique.