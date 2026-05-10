Sénégal: L'Assemblée nationale entame l'examen en seconde lecture de la modification du Code électoral

Dakar — L'Assemblée nationale a entamé, samedi, l'examen en seconde lecture de la loi n°09/2026 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, à la suite d'une demande de nouvelle délibération introduite par le Président de la République, a constaté l'APS.

Présidant la séance plénière, le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a indiqué que cette nouvelle lecture fait suite à une saisine du chef de l'Etat datée du 7 mai 2026.

Elle vise, selon les termes du document transmis aux députés, à "lever tout équivoque et garantir la conformité du texte à promulguer à la volonté réellement exprimée par vote de l'auguste institution parlementaire".

Il a rappelé que cette procédure s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 73 de la Constitution, avant de soumettre le texte à une nouvelle délibération des députés.

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Le président de séance a ensuite donné la parole au rapporteur de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains pour la présentation du rapport relatif à cette proposition de loi modifiant le Code électoral.

Les travaux se déroulent en séance plénière en présence du ministre de l'intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, et de la porte-parle du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, et de plusieurs autorités concernées par le processus électoral.