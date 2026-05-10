Sénégal: Le Multiservice, une plateforme intégrale 'Tout-en-un' au service de la souveraineté financière et technologique du continent

- À la startup Le Multiservice, la confiance en l'expertise de la jeunesse et le goût de l'innovation numérique sont les deux moteurs qui font avancer cette fintech fondée il y a trois ans par Lamine Cissé, et qui fait de la souveraineté numérique et financière du Sénégal et de l'Afrique une conviction chevillée au corps.

Cette jeune pousse innovante commercialise des bornes multifonctions, semblables à des distributeurs bancaires, intégrant transferts d'argent, services d'assurances, paiements de factures, démarches administratives, etc. Il s'agit d'un concept "Tout-en-un" idéal, selon son initiateur.

Cadre en exploitation d'aviation civile, Lamine Cissé, la trentaine révolue, a réuni une équipe de 21 personnes, dont 2/3 de femmes - "un choix délibéré pour contrer un sentiment de marginalisation et créer des emplois", a-t-il dit dans un entretien à l'APS.

Avec une moyenne d'âge de 27 ans, ces jeunes très engagés ayant pour la plupart reçus une formation dans le domaine du numérique et de la fintech sur le tas, "learning by doing", comme disent les Anglo-saxons, produisent des résultats qui feraient pâlir n'importe quelle startup numérique.

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Ici, à l'image du colibri, la mascotte de l'entreprise, la solidarité et l'esprit d'équipe sont les maîtres-mots.

"Nous croyons en la jeunesse et notre conviction repose sur notre volonté intrinsèque de bâtir une souveraineté financière panafricaine", souligne Lamine Cissé.

Récompensé du premier Prix Orange Fab 2025, doté d'un chèque de 10 millions de francs CFA et d'un accompagnement en incubation et en visibilité, LeMultiservice a déjà mis en service deux bornes.

La startup s'est déployée sur fonds propres, mais affiche de grandes ambitions. Après la mise en service de deux bornes, à Dakar, elle envisage d'en implanter 500 d'ici juillet 2027.

"Nous avons fait le pari de miser sur l'expertise locale. Nos bornes dont le prix unitaire s'élève à 1,5 à 2 millions de francs CFA, sont conçues de A à Z par des Sénégalais", dit Lamine Cissé. Il ajoute : "Il était plus facile d'importer, mais nous chez nous la souveraineté n'est pas une simple déclamation".

Souveraineté et panafricanisme étant intimement liés s'agissant du continent, LeMultiservice, qui a déjà installé des locaux à Abidjan, en Côte d'Ivoire, va également s'implanter dans ce pays. Un premier pas vers le maillage de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique tout entière.