Sénégal: Saint-Louis - L'Institut français dévoile son agenda culturel pour mai et juin

9 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'Institut français de Saint-Louis (nord) a dévoilé son agenda culturel pour le bimestre de mai-juin, avec notamment plusieurs activités, dont une programmation Jazz audacieuse et métissée, organisée dans le cadre de la 34e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis.

En étroite collaboration avec ce Festival et grâce à un partenariat privilégié avec la direction générale du Québec à Dakar, l'Institut propose une programmation riche. "Des apéros-concerts à 19h au Jazz entre deux rives, laissez-vous porter par les mélodies d'ici et d'ailleurs", invite la directrice déléguée, Sarah Camara, dans l'éditorial du programme.

Du 13 au 16 mai, en marge de la 34e édition du Festival de Jazz, l'Institut français de Saint-Louis proposera également en parallèle une exposition, des ciné-débats, des rencontres poétiques mais aussi des temps d'échanges autour des oeuvres et des pratiques artistiques.

Le mois de juin sera, quant à lui, marqué par les arts de la scène. Le samedi 6 juin à 21h, l'Institut accueillera "La guerre d'Hécube", d'après l'oeuvre d'Euripide, dans une mise en scène et conception scénique de Massimo Luconi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Figure centrale de la pièce, Hécube incarne la puissance d'une mère et la rage d'un être blessé. Reine déchue, elle convoque cauchemars, douleurs enfouies et désirs de vengeance, dans un cri aussi humain que sauvage, précise le synopsis du spectacle.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.