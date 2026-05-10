Sénégal: Saint-Louis - L'Institut français dévoile son agenda culturel pour mai et juin

Saint-Louis — L'Institut français de Saint-Louis (nord) a dévoilé son agenda culturel pour le bimestre de mai-juin, avec notamment plusieurs activités, dont une programmation Jazz audacieuse et métissée, organisée dans le cadre de la 34e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis.

En étroite collaboration avec ce Festival et grâce à un partenariat privilégié avec la direction générale du Québec à Dakar, l'Institut propose une programmation riche. "Des apéros-concerts à 19h au Jazz entre deux rives, laissez-vous porter par les mélodies d'ici et d'ailleurs", invite la directrice déléguée, Sarah Camara, dans l'éditorial du programme.

Du 13 au 16 mai, en marge de la 34e édition du Festival de Jazz, l'Institut français de Saint-Louis proposera également en parallèle une exposition, des ciné-débats, des rencontres poétiques mais aussi des temps d'échanges autour des oeuvres et des pratiques artistiques.

Le mois de juin sera, quant à lui, marqué par les arts de la scène. Le samedi 6 juin à 21h, l'Institut accueillera "La guerre d'Hécube", d'après l'oeuvre d'Euripide, dans une mise en scène et conception scénique de Massimo Luconi.

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Figure centrale de la pièce, Hécube incarne la puissance d'une mère et la rage d'un être blessé. Reine déchue, elle convoque cauchemars, douleurs enfouies et désirs de vengeance, dans un cri aussi humain que sauvage, précise le synopsis du spectacle.