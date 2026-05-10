Sénégal: Gamou de Bignona - L'Etat veut hisser l'oeuvre de Fansou Bodian au rang de patrimoine national

- Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Mouhamadou Bamba Cissé, a salué vendredi la dimension spirituelle et nationale du Gamou annuel de El Hadji Ousmane Fansou Bodian, soulignant la volonté du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de faire de cette édition 2026 "un événement d'envergure nationale".

"Le président de la République suit personnellement les préparatifs du Gamou depuis plusieurs mois, avec pour ambition de donner à cette manifestation un cachet national à la hauteur de l'héritage spirituel laissé par El Hadji Ousmane Fansou Bodian", a indiqué le ministre de l'Intérieur.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle, en présence de députés, du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, ainsi que des autorités administratives et territoriales, le ministre a transmis les salutations du chef de l'État et insisté sur la "forte mobilisation" gouvernementale autour de cette cérémonie religieuse organisée à Bignona.

M. Cissé a notamment évoqué la présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que de responsables administratifs et territoriaux, parmi lesquels le préfet de Bignona, le sous-préfet et les autorités locales.

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Le ministre de l'Intérieur a également félicité les forces de défense et de sécurité mobilisées pour l'événement, notamment les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers, les exhortant à assurer "une sécurisation maximale" de cette manifestation religieuse qu'il a qualifiée d"'événement d'importance nationale".

Selon lui, l'imam Fansou Bodian "n'est pas n'importe qui dans ce pays".

Il a rappelé que le guide religieux est "d'abord un saint homme", avant de magnifier "sa contribution personnelle à la marche de l'État du Sénégal".

Mouhamadou Bamba Cissé a enfin exprimé la reconnaissance de la Nation envers les familles religieuses et les organisateurs du Gamou, priant pour la paix et la stabilité dans le pays.

Le Gamou annuel de Bignona est organisé à l'initiative du guide religieux El Hadji Ousmane Fansou Bodian depuis 1990.

Des milliers de fidèles venant des différentes contrées du Sénégal et d'autres pays de la sous-région prennent part à ce rendez-vous religieux, considéré comme l'un des plus importants de la Casamance, regroupant les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

Né en 1942 à Diégoune, dans l'arrondissement de Tendouck, El Hadji Ousmane Fansou Bodian, également imam ratib de la grande mosquée de Bignona, est présenté comme un chef religieux et un soufi humaniste.

Il est connu à travers toute la Casamance ainsi que dans plusieurs pays de la sous-région, notamment en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali et en Mauritanie.

Après avoir séjourné dans plusieurs pays, notamment le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, l'Arabie saoudite, l'Iran et la Syrie pour approfondir ses connaissances islamiques, il s'est ensuite établi à Bignona pour vulgariser son savoir.

Considéré comme l'une des figures de proue de l'islam dans la région de Ziguinchor, El Hadji Ousmane Fansou Bodian a contribué à la mise en place d'un réseau de plus de 300 écoles et instituts islamiques dédiés à la formation des jeunes et à l'encadrement de plusieurs imams sénégalais et étrangers.

Le guide religieux est également reconnu pour ses nombreuses initiatives en faveur de la paix en Casamance et de la promotion du dialogue interreligieux.