Sénégal: Aïssata Ly Wane invite à repenser le mariage dans son premier livre 'Les couleurs du mariage'

revue litteraire

- L'ouvrage de la Sénégalaise Aissata Ly Wane, coach et formatrice en développement personnel, intitulé "Les couleurs du mariage", qui sera présenté ce samedi à 15 heures 30 à la Maison de la presse, invite à repenser le mariage non pas comme "un carcan", mais comme "un espace d'épanouissement et de co-construction".

Ce livre de plus de 500 pages, publié en mars dernier aux Editions Na & Ba, parle d'un sujet universel et essentiel, et propose une plongée au coeur des réalités du mariage en s'appuyant sur les récits de cent femmes, dix avis d'experts, mais aussi sur l'éclairage et l'expérience de 73 ans de mariage de la préfacière, Raymonde Fadhila Mbow, veuve de l'ancien directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Amadou Mahtar Mbow (1921-2024).

Selon l'autrice, l'ouvrage suggère des pistes, pose des questions et partage des convictions, dans l'humilité et avec une seule ambition : favoriser la compréhension, l'équilibre et la paix dans le mariage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aissata Ly Wane ouvre cette réflexion sur les différentes perceptions culturelles du mariage, en s'appuyant sur une synthèse de sources documentaires variées. Elle y explore la manière dont ce lien est appréhendé selon les cultures, les milieux sociaux, les zones géographiques, ainsi que selon les grandes religions, notamment l'islam, le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme et le bouddhisme, sans oublier son évolution historique.

Pour elle, le mariage ne se résume pas aux couleurs vives des débuts, parce que, "derrière le rouge de la passion et le rose de l'idylle, se cachent aussi le gris des malentendus, le bleu des silences ou le noir des conflits", d'où le titre de l'ouvrage "Les couleurs du mariage".

En effet, souligne l'autrice, ce tableau conjugal souvent "idéalisé" est en réalité "une composition complexe" faite de nuances subtiles, de contrastes inattendus et d'ajustements constants.

"Beaucoup entrent en mariage avec des attentes grandioses, nourries par les contes, les films, la pression sociale ou les espoirs personnels. Or, la réalité, plus exigeante, mais aussi plus enrichissante, appelle à la patience, à la maturité émotionnelle et à la capacité de traverser les tempêtes à deux", fait savoir l'écrivaine qui signe ainsi son premier ouvrage.

Le livre offre un panorama complet de la question du mariage, des fondements aux réalités en passant par les attentes, les dynamiques, les vécus, les témoignages.

"Les couleurs du mariage" dévoile aussi la vérité du quotidien conjugal à travers les histoires de Sénégalaises, Gabonaises, Ivoiriennes, Béninoises, Sud-Africaines, Tunisiennes, Russes, Finlandaises, Norvégiennes, Equato-Guinéennes, Ukrainiennes, Rwandaises, Egyptiennes, Malgaches, Camerounaises, Marocaines, Maliennes, Allemandes, Américaines, Israéliennes, Mexicaines, Saoudiennes, Italiennes, Nigériennes, Nigérianes, Canadiennes, Françaises, Cap-verdiennes, etc.

Dans les récits "bouleversants" "imaginés" mais inspirés du réel de ces femmes venant des quatre coins du monde, se cachent souvent une communication fragile, une distance émotionnelle, un amour trahi, l'enfant au coeur du couple, le poids du quotidien ou encore les corps blessés, les intimités fracturées et les solitudes conjugales.

Ils montrent aussi qu'en dépit des apparences, les défis rencontrés dans le mariage sont souvent universels.

Aissata Ly Wane, issue d'un environnement où le mariage est considéré comme "une institution sacrée, gérée avec exigence", a pris l'option d'écouter prioritairement les femmes dans ce premier volume de son ouvrage, ce qui, selon elle, ne signifie pas que les hommes sont les seuls responsables des difficultés conjugales.

Elle promet de revenir dans un autre volume avec les récits consacrés aux hommes.

L'autrice aborde également dans son livre les dysfonctionnements du mariage et ses zones de fragilité, afin de mettre en lumière ce qui mérite d'être questionné et amélioré.

Avec son livre, fruit de plusieurs années d'écoute, de recherche et d'échange, elle donne des pistes de réflexion et de solution à travers la parole des aînés.

La préfacière, Raymonde Fadhila Mbow, par son regard de "femme éclairée" ayant traversé plus de sept décennies de mariage bâti sur "l'amour, le respect et l'admiration", estime que ce livre "n'est pas un tableau figé, encore moins une leçon".

"C'est une guidance, une invite à réfléchir, à dialoguer, à choisir en conscience la manière d'être en couple, d'être soi et d'être deux. C'est aussi un plaidoyer en vue d'une préparation profonde et honnête à une union digne", écrit-elle.