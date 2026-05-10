Sénégal: Tivaouane - L'élection des membres du Conseil consultatif de la jeunesse prévue dimanche

Tivaouane — Le département de Tivaouane a lancé le processus électoral en perspective de l'élection, dimanche, des membres du Conseil consultatif des jeunes (CCJ), une nouvelle instance nationale chargée de renforcer la participation citoyenne des jeunes à l'élaboration des politiques publiques les concernant, a appris l'APS du chef du Service départemental de la jeunesse et des sports de Tivaouane, Hassan II Diop.

Dans un souci de transparence, d'inclusion et d'équité, les autorités administratives et les services de jeunesse entendent faire de ce processus électoral un exemple de gouvernance participative au service de la jeunesse sénégalaise.

Le chef du Service départemental de la jeunesse et des sports de Tivaouane a assuré que toutes les dispositions ont été prises dans le département, dans le strict respect de l'arrêté ministériel encadrant les élections du CCJ.

"Le travail a déjà commencé afin de garantir un processus crédible, transparent et ouvert à tous", a assuré M. Diop.

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Après la publication des listes des associations reconnues, une période de recours a permis aux structures non retenues de faire valoir leurs droits.

Dans la commune Tivaouane, deux candidats sont en lice pour 67 électeurs.

La même démarche a été appliquée aux mandataires, afin de préserver l'équité et la représentativité.

Pour M. Diop, cette organisation traduit la volonté des autorités de promouvoir une gouvernance fondée sur l'écoute, le dialogue et l'implication effective des jeunes dans les espaces de décision.

Une des avancées majeures du processus réside dans l'instauration de la parité sur les listes : chaque association est tenue de présenter un garçon et une fille, âgés de 15 à 35 ans.

"Toute candidature ne respectant pas cette règle est rejetée. Cela montre l'importance accordée à la participation des filles dans les instances de décision", a-t-il précisé.

Le responsable départemental considère cette mesure favorisant une représentation équilibrée des jeunes garçons et filles dans la construction du développement national comme une "avancée majeure" pour la société sénégalaise.

Le Conseil consultatif des jeunes précise que cette nouvelle instance permettra aux jeunes de formuler des propositions, d'émettre des avis et de contribuer directement aux réflexions liées aux politiques publiques qui les concernent.

"Les jeunes doivent être impliqués à tous les niveaux : communal, départemental, régional et national", a-t-il déclaré.

Le Service départemental de la jeunesse et des sports a intensifié les actions de sensibilisation, à travers les médias, les réseaux sociaux et par des affichages, afin d'encourager une participation massive des organisations de jeunesse, a renseigné Hassan II Diop, relevant que cet effort a suscité un fort engouement au sein des associations de jeunes du département.

Evoquant de nombreuses sollicitations et demandes d'informations sur le processus électoral, il y voit un réel engouement des jeunes de Tivaouane de "participer et d'être entendus".

Au-delà du scrutin, les autorités ambitionnent de faire du Conseil consultatif des jeunes un véritable cadre de dialogue, de proposition et d'engagement citoyen au service du développement local et national.

Pour M. Diop, l'avenir du Sénégal repose sur "une jeunesse pleinement impliquée, responsable et unie dans sa diversité".

"Lorsque tout le monde participe, garçons comme filles, le pays avance plus vite. Personne ne doit être laissé à l'écart. Ensemble, nous pouvons construire un Sénégal plus fort, plus juste et plus émergent", a-t-il dit.