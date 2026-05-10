Sénégal: Lancement d'un projet d'accompagnement de 50 couples mère-enfant et de femmes entrepreneures à Diembéring

9 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diembéring — La Société d'embouteillage casamançaise (SODECA) a lancé vendredi à Diembéring (Ziguinchor, sud), en partenariat avec Baby box Africa et la municipalité , un projet social destiné à accompagner 50 couples mère-enfant durant les 1 000 premiers jours de vie de l'enfant, ainsi que 50 femmes issues de groupements d'intérêt économique (GIE), a constaté l'APS.

Le président-directeur général de SODECA, Maurice Sara, a indiqué que ce projet, dénommé "Powerland ", s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE).

Selon lui, les bénéficiaires seront accompagnés sur les questions liées à la nutrition, à la santé maternelle et infantile ainsi qu'à l'enregistrement des enfants à l'état civil.

Il a également annoncé un programme de formation et d'accompagnement destiné à 50 femmes entrepreneures afin de les aider à formaliser leurs projets et à accéder aux mécanismes de financement.

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La fondatrice de Baby box Africa, Sokhna Ka, a précisé que la Casamance constitue la cinquième zone d'intervention du programme Baby box Africa.

Elle a expliqué que le projet prévoit un suivi des femmes enceintes depuis la grossesse jusqu'aux deux ans de l'enfant, à travers des activités de sensibilisation sur la nutrition, le suivi médical, l'éveil de l'enfant et l'enregistrement des naissances.

Sokhna Ka a ajouté que des acteurs communautaires seront formés pour assurer l'encadrement des bénéficiaires jusqu'en 2028.

Le médecin-chef du district sanitaire d'Oussouye, Demba Sarr, a salué la pertinence de cette initiative, estimant qu'elle cible "la fenêtre des 1 000 premiers jours", considérée comme déterminante dans la lutte contre la malnutrition.

Il a rappelé que, malgré des taux relativement faibles de malnutrition aiguë sévère dans le district, les autorités sanitaires restent vigilantes face aux risques de recrudescence. Il a assuré de l'engagement des services sanitaires à accompagner le projet.

Le maire de la commune de Diembéring, Demba Niassy, a pour sa part qualifié cette initiative de "projet structurant" pour les populations locales, notamment les femmes rurales confrontées à des difficultés nutritionnelles pendant les périodes de soudure.

Il a souligné que les kits destinés aux bénéficiaires permettront d'améliorer les conditions de prise en charge des enfants et des mères dans plusieurs familles vulnérables de la commune.

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