Sénégal: Saint-Louis - Le nouveau préfet prône une administration engagée au service des populations

Saint-Louis — Le nouveau préfet du département de Saint-Louis (nord), Maurice Latyr Dione, installé vendredi, compte s'appuyer sur une administration résolument engagée au service des populations de sa circonscription.

"Je connais l'ampleur de la tâche, mais j'ai conscience que je ne saurais la réaliser tout seul. C'est pourquoi, en plus de la clairvoyance et de l'accompagnement de Monsieur le Gouverneur de la région, je voudrais pouvoir compter sur une administration engagée au service des populations", a-t-il déclaré.

M. Dione intervenait vendredi lors de son installation officielle dans ses nouvelles fonctions. Il remplace à ce poste Abou Sow, nommé préfet du département de Tivaouane.

Maurice Latyr Dione s'est engagé à collaborer étroitement avec le personnel de la préfecture, les chefs de service civils, militaires et paramilitaires, ainsi que les responsables de projets et programmes de l'État.

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Réaffirmant sa volonté de poursuivre la mission de service public au quotidien, il a assuré : "Je mettrai en oeuvre les orientations, stratégies et politiques de développement définies par l'État du Sénégal à travers ces différents démembrements et dans tous les secteurs".

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, qui a présidé la cérémonie d'installation, a rappelé que le département de Saint-Louis est une circonscription historique qui "cristallise toutes les attentions et attise toutes les convoitises".