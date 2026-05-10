Sénégal: Kaolack - Installation d'une plateforme d'innovation intercommunale multi acteurs

Kaolack — Une plateforme d'innovation intercommunale multi acteurs dans le pôle territoire centre a été installée jeudi à Kaolack, dans le cadre du projet de mise à l'échelle du "Village intelligent face au climat" financé par l'Agence belge de coopération internationale (ENABEL), à travers le portefeuille thématique climat Sahel, a constaté l'APS.

L'atelier d'installation de cette plateforme a lieu. à l'initiative de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), en collaboration avec le Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral (FNDASP).

Pour mettre en place les Village intelligent face au climat, des essais participatifs de démonstration sur des pratiques/technologies éprouvées par la recherche ont été réalisés dans des parcelles communautaire.

Cette recherche action a permis d'impliquer les communautés dans la conception des solutions innovantes aux risques climatiques pour une meilleure résilience au niveau du bassin arachidier composé des régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack.

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"C'est un travail sectoriel qui a mobilisé plusieurs structures au niveau de l'ISRA. L'objectif, c'était de vulgariser nos innovations au niveau de certains sites du bassin arachidier où on essaie de voir comment on peut permettre aux populations de s'affranchir des effets du changement climatique", a expliqué Waly Ndianco Ndiaye, chercheur au Centre de recherches océanographiques Dakar-Thiaroye.

"On est là pour accompagner ces initiatives de développement afin d'assurer leur pérennisation, en veillant à la cohérence des politiques publiques mises en place par l'Etat du Sénégal et à accompagner et à sensibiliser les acteurs pour qu'ils puissent s'approprier de ce projet d'innovations pour les collectivités territoriales", a dit pour sa part, Pape Ibrahima Guèye, chef du Centre de promotion du développement territorial de l'arrondissement de Mbadakhoune, dans le département de Guinguinéo.

Le sergent-chef Babacar Ndour, chef de la brigade forestière de l'arrondissement de Nguélou, a soutenu que la mise en place de cette plateforme d'innovation intercommunale multi acteurs dans le pôle territoire centre est une opportunité pour les services des eaux, forets et chasse de renforcer la sensibilisation des populations face aux effets néfastes du changement climatique.