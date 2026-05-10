Sénégal: L'Amicale des médecins-chefs remet un appui matériel et financier à la pouponnière de Mbour

9 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — L'Amicale des médecins-chefs de district du Sénégal a remis, vendredi, un lot d'articles alimentaires et hygiéniques, en plus d'une contribution financière à la pouponnière de Mbour, a constaté l'APS.

"L'Amicale des médecins-chefs est venue apporter un soutien symbolique : des couches [...], du lait, des packs d'eau et un appui financier", a dit Ndèye Maguette Diop, présidente de la commission sociale de l'Amicale.

Pour Mme Diop, au-delà de l'Amicale des médecins-chefs de district, l'ensemble des Sénégalais doivent accompagner cette pouponnière qui, dit-elle, fait un "excellent travail".

"Nous appelons toutes les associations et toutes les bonnes volontés à soutenir la pouponnière, qui dispose d'un personnel très engagé mais de ressources très limitées", a-t-elle lancé.

La responsable a rassuré que l'Amicale compte perpétuer cet appui, afin de soutenir les enfants vulnérables accueillis dans la structure.

La structure compte mobiliser la solidarité nationale autour des maisons d'accueil des enfants en situation de vulnérabilité, a assuré Ndèye Maguette Diop.

Lire l'article original sur APS.

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