Sénégal: L'ONFP a formé 837 personnes en 2025 dans le pôle territoire centre, selon un officiel

Kaolack — L'Office national de la formation professionnelle (ONFP) a participé, en 2025, à la formation de 837 personnes dans divers métiers dans le pôle territoire centre, dont 416 pour la seule région de Kaolack, a révélé son président du Conseil d'administration (PCA), Cheikh Mouhamadou Mbaye.

"Dans le pôle territoire centre, 837 bénéficiaires ont été formés en 2025, pour un budget global de 110 millions de francs CFA. La région de Kaolack, à elle seule, compte 416 bénéficiaires. Ce qui témoigne ainsi de la vitalité de notre bassin économique et de la confiance que nous avons accordée à la jeunesse", a notamment dit M. Mbaye.

Il s'exprimait au cours d'une cérémonie officielle de remise d'attestations et de titres de qualification professionnelle à des jeunes formés dans plusieurs domaines d'activités.

La cérémonie est suivie du lancement du programme de formation 2026 dans la zone centre.

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"Au-delà des chiffres, c'est la qualité et la portée sociale de notre action qui nous distinguent. L'année 2025 a été tournée résolument vers l'inclusion sociale, avec trois initiatives : la formation des pensionnaires du village d'enfants SOS en informatique, la formation en pâtisserie des personnes à mobilité réduite et celle des migrants de retour en agroécologie", a souligné le PCA de l'ONFP.

L'ONFP se fixe comme objectif de former en 2026 plus de mille jeunes, notamment dans la transformation des céréales locales, la fabrication de savon, la pâtisserie, la transformation des produits halieutiques, le maraichage, la transformation des produits laitiers, l'embouche bovine, l'aquaculture et la couture.

"Ces secteurs d'activités participent à la souveraineté alimentaire du pays, à l'économie locale et à l'auto-emploi", a fait valoir Cheikh Mouhamadou Mbaye.

.Représentant le gouverneur de la région à cette cérémonie, l'inspecteur d'académie de Kaolack, Samba Diakhaté, a vivement félicité l'ONFP pour les nombreuses initiatives dans le domaine de la formation professionnelle et l'emploi

De son côté, le secrétaire général du Conseil départemental de Kaolack, Oumar Bâ, a indiqué que ces attestations et titres de qualification ne sont pas de simples documents administratifs. "Ils sont la reconnaissance du savoir-faire, mais aussi et surtout un passeport pour l'insertion professionnelle et l'autonomisation économique des récipiendaires", a-t-il dit.