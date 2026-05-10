Sénégal: Mamadou Guèye installé dans ses nouvelles fonctions de préfet de Kaolack

Kaolack — Le gouverneur de la région de Kaolack (centre), Mouhamadou Moctar Watt a installé, vendredi, l'administrateur civil Mamadou Guèye dans ses nouvelles fonctions de préfet du département éponyme, a constaté l'APS.

Précédemment chef de l'exécutif départemental de Tivaouane, dans la région de Thiès, M. Guèye remplace ainsi Latyr Ndiaye, devenu préfet du département de Ziguinchor (sud), succédant à Hamet Tidiane Thiaw, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Des autorités administratives, judiciaires, militaires et paramilitaires, ainsi que des élus territoriaux et nationaux, des personnalités religieuses et coutumières ont pris part à la cérémonie d'installation tenue au Conseil départemental de Kaolack.

"Il a toujours le sens de la qualité et de la diligence, alliant méthode de travail de bureau et sortie de terrain. Son effort est constant pour donner satisfaction à sa hiérarchie et répondre dans la limite de ses attributions aux attentes de ses administrés. En sus de ses qualités professionnelles, celles humaines sont aussi appréciables", a témoigne M. Watt sur le préfet Latyr Ndiaye qui quitte Kaolack.

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Le chef de l'exécutif régional affirme avoir bien connaitre le nouveau préfet du département de Kaolack, Mamadou Guèye qu'il espère être à la hauteur de la mission qui lui est confiée, puisque disposant des prérequis intellectuels et d'une expérience professionnelle.

"Votre action à la tête de cette circonscription administrative devra répondre à quelques défis majeurs, dont la gestion des inondations, la lutte contre le désordre, la délinquance et l'insécurité routière", a-t-il relevé.

Pour sa part, le préfet entrant a déclaré que prendre fonction à Kaolack, "coeur battant du Saloum", "foyer religieux de renom", "carrefour économique et culturel", c'est mesurer l'ampleur de toutes les responsabilités attachées à cette charge.

"Kaolack renvoie à ce statut stratégique de bassin agricole, ville portuaire, aéroportuaire, universitaire et industrielle, fait face à des challenges majeur liés notamment à l'urbanisation, l'emploi des jeunes, la salubrité, l'assainissement et la sécurité publique", a-t-il relevé.

Le nouveau préfet de Kaolack Mamadou Guèye promet d'être au service exclusif de l'intérêt général, de la paix et de la stabilité, gage de tout développement.

"Je m'engage à être le préfet de tous les kaolackois, sans distinction d'origine, d'appartenance ou de confession", a-t-il assuré, indiquant que son action s'articulera autour de cinq axes majeurs.

"Il s'agit de la sécurité des personnes et des biens, l'accompagnement de la mutation agricole du département, le soutien aux initiatives porteuses d'emplois pour les femmes et les jeunes, l'écoute prêtée aux élus territoriaux, aux autorités religieuses et coutumières, aux syndicats et à la société civile", a-t-il énuméré.