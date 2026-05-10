Afrique: Mondial 2026 - La FIFA annonce trois cérémonies d'ouverture entre Mexico, Toronto et Los Angeles

Dakar — La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé l'organisation de trois cérémonies d'ouverture pour la Coupe du Monde 2026, prévues respectivement à Mexico City le 11 juin, puis à Toronto et Los Angeles le 12 juin, dans le cadre du tournoi coorganisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Selon la FIFA, ces spectacles mettront à "l'honneur la musique, la culture et la diversité des trois pays hôtes, à travers une série de performances artistiques réunissant plusieurs vedettes internationales".

A Los Angeles, où se déroulera la cérémonie américaine le 12 juin au Los Angeles Stadium, les artistes Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema et Tyla figurent parmi les principales têtes d'affiche annoncées. Le spectacle débutera 90 minutes avant le coup d'envoi du match opposant les États-Unis au Paraguay.

La FIFA indique que cette cérémonie, conçue en collaboration avec Balich Wonder Studio, ambitionne de refléter "l'énergie créative" et la diversité culturelle des États-Unis d'Amérique à travers des performances musicales, des visuels immersifs et une mise en scène articulée autour du trophée de la Coupe du Monde.

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"Cette cérémonie d'ouverture à Los Angeles reflète parfaitement la dimension extraordinaire que revêt la Coupe du monde 2026", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, cité dans le communiqué.

Au Canada, la cérémonie d'ouverture se tiendra le même jour à Toronto, avant le match entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine, premier match de Coupe du monde disputé sur le sol canadien par la sélection masculine.

Plusieurs artistes internationaux participeront à cet événement, notamment Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream et William Prince.

Selon la FIFA, le spectacle mettra en avant "les communautés, la diversité et le pouvoir unificateur du soccer" à travers une scénographie inspirée d'une mosaïque représentant les peuples et cultures du Canada.

La compétition s'ouvrira officiellement le 11 juin à Mexico City avec une cérémonie organisée au stade Azteca avant le match inaugural entre le Mexique et l'Afrique du Sud à 19h GMT.

Des artistes comme Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná et Tyla interpréteront les chansons de l'album officiel de la Coupe du monde 2026.

La FIFA précise que la mise en scène mexicaine s'inspirera du "papel picado", art traditionnel mexicain symbolisant la fête et le patrimoine culturel du pays.

"De Mexico à Toronto puis Los Angeles, ces cérémonies célébreront la musique, la culture et le football tout en mettant en lumière l'identité de chaque nation et l'unité qui caractérise cette compétition", a souligné Gianni Infantino.

La Coupe du Monde 2026 réunira 48 équipes et comprendra 104 matches disputés dans 16 villes hôtes. Elle se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, date de la finale prévue au stade de New York-New Jersey.

Les cérémonies d'ouverture débuteront toutes 90 minutes avant les coups d'envoi respectifs et les portes des stades ouvriront quatre heures avant les rencontres afin de permettre aux supporters de participer aux animations et activités prévues avant les rencontres sur le terrain.