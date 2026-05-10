Tunisie: ESS - Sans pression

Avec 3 points récoltés sur les 4 derniers matchs de championnat, l'Etoile va tenter d'engranger quelques points et finir sur une note moins lourde. Un match sans enjeu et sans pression.

- La réception du CAB sera tout sauf une formalité, puisque les Cabistes, encore dans la course en Coupe de Tunisie et quasiment sauvés du purgatoire, voudront finir en beauté. Le CAB a pris l'habitude de réussir des coups d'éclat à Sousse, donc méfiance.

Anan courtisé

La quête des points est une chose inévitable en football et si l'ESS a encore 6 points à aller chercher, le jeu actuel de l'équipe n'offre aucune garantie. La déception est là, mais il faut composer avec certains aléas. Le club est en pleine tourmente avec le départ attendu du Bureau directeur de Foued Kacem, qui n'a plus de solutions. Hormis celle de rappeler les dettes du club et de citer quelques joueurs désirés par des clubs étrangers. A l'instar de Rayan Anan qui serait sous les radars des Suisses de Lugano.

Nafkha va aligner les éléments qui vont assurer un clap de fin, avec les honneurs à Sousse, malgré les déconvenues à l'extérieur. Dans les bois, Ben Hassen, rétabli, reprendrait sa place, Dagdoug, Hnid, Kechrida et Naouali peuvent former le quatuor. Au milieu, Gbo, Ben Choug et Abid vont épauler les joueurs offensifs Anan, Chaâbani et Boutmene.