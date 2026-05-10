Tunisie: CAB - Obligation de rachat !

Les Cabistes ont le devoir de réagir après les derniers mauvais résultats...

- Deux nuls et deux défaites lors des quatre derniers matches ont fait chuter le CAB à la 12e place au classement général. Et n'eût été le nul réalisé devant l'EST à Bizerte et qui a fait couler beaucoup d'encre à tort, il se serait mis dans de beaux draps. Contre l'ESS, les camarades de Maktouf se trouvent redevables d'une réaction à la suite de cette série de revers en si peu de temps. On sait parfaitement, dans le camp cabiste, que le déplacement à Sousse est périlleux, d'autant plus que les Etoilés viennent de subir une défaite à Zarzis. La mission du CAB semble donc délicate sur le papier mais réaliser une performance ne relève pas de l'impossible. Il ne peut se permettre de s'enfoncer davantage, ce qui serait bien inconfortable pour le moral avant la double confrontation contre l'ESZ d'abord en championnat puis à Zarzis pour le compte des quarts de finale de la Coupe. On peut penser que le CAB a, là, une belle répétition avec ces deux rendez-vous.

On a tout essayé...

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Concernant la formation qui sera alignée tout à l'heure au stade olympique de Sousse, elle constituera un vrai casse-tête pour l'entraîneur Chiheb Ellili. En effet, il a essayé pratiquement tous les joueurs qui forment l'effectif sans parvenir à trouver la bonne formule. On assiste à des coups d'éclat, par intermittence, sans plus... A cette occasion, le staff technique composera avec le flair qui est le sien, puisque tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Les Cabistes qui sont performants aujourd'hui ne le sont plus le lendemain et ceux qui ne sont pas convaincants hier surprennent parfois.