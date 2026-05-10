Tunisie: Production de cerises - Siliana occupe la première place

9 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'expert agricole, Anis Ben Rayana, a affirmé ce samedi 9 mai 2026 que la production des fruits d'été à noyau pour la saison 2025-2026 a enregistré une hausse de 4,6 % par rapport à la saison précédente.

La production attendue cette saison devrait atteindre environ 263 mille tonnes, soit une progression de 4,5 % comparativement à l'année dernière. Il a également précisé que les superficies cultivées dépassent les 191 mille hectares.

Selon lui, quatre gouvernorats concentrent à eux seuls près de 68 % des surfaces cultivées. Le gouvernorat de Sfax arrive en tête avec 46 mille hectares, suivi de Kairouan avec 33 mille hectares, puis Kasserine avec 27 mille hectares et Mahdia avec 22 mille hectares.

Anis Ben Rayana a également souligné que parmi les principales variétés de fruits à noyau figure la cerise, appelée localement « habb el moulouk ». Le gouvernorat de Siliana occupe la première place nationale dans sa production avec une part atteignant 85 %.

Il a enfin précisé que la production totale de ces fruits avoisine les 700 mille tonnes, réparties sur sept gouvernorats : Siliana, Kasserine, Le Kef, Jendouba, Béja, Zaghouan et Nabeul.

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