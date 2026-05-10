Tunisie: Compléments alimentaires - Les pharmaciens réclament un contrôle strict

Le Syndicat Tunisien des Pharmaciens d'Officine (STPO) a appelé, ce samedi, l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) à réviser le projet de loi relatif à l'industrie des compléments alimentaires. L'objectif est de transformer ce texte, jugé pour l'instant trop commercial, en une loi protégeant la santé publique sous la tutelle directe du ministère de la Santé.

Intervenant sur les ondes de la radio, le Secrétaire Général du syndicat, Mohamed Salah Kedachi, a précisé qu'une délégation syndicale a exposé sa vision lors d'une audition devant la commission parlementaire de la santé. Le syndicat demande de renommer le texte « Loi relative à l'organisation de la fabrication et de la distribution des compléments alimentaires », afin de garantir l'intervention de l'État à chaque étape de la production.

Distinguer le nutritionnel du thérapeutique

Kedachi a insisté sur la nécessité de classer ces produits selon leur impact physiologique, en distinguant clairement les compléments à visée nutritionnelle de ceux ayant des allégations thérapeutiques. Pour ces derniers, le syndicat exige qu'ils soient intégrés exclusivement dans les circuits de distribution réglementés, sous la supervision des pharmaciens, afin de permettre un suivi rigoureux en cas d'effets secondaires (pharmacovigilance).

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Un danger de mort lié au marché informel

Le porte-parole a lancé un cri d'alarme face à l'anarchie actuelle, marquée par une fabrication artisanale et des ventes en ligne de substances d'origine inconnue. Il a révélé que des cas graves, allant jusqu'au décès, ont été enregistrés suite à la consommation de produits de régime ou de prise de poids contenant des substances non déclarées, telles que des corticoïdes.

Vers une approche « Une seule santé »

Enfin, le syndicat propose d'étendre les dispositions de cette loi aux compléments alimentaires destinés aux animaux. Cette proposition s'inscrit dans l'approche globale « Une seule santé » (One Health), la composition des produits consommés par le bétail ayant un impact direct et immédiat sur la santé humaine.

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