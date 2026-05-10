Tunisie: Tourisme intérieur - Porter la clientèle locale à 50% d'ici 2028

Le tourisme intérieur n'est plus un simple complément, il est désormais considéré comme le véritable « moteur » du secteur en Tunisie. Lotfi Brahmi, Président de la commission du tourisme intérieur au sein de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages (FTAV), a affirmé ce samedi matin que le touriste local constitue aujourd'hui la colonne vertébrale de l'industrie touristique nationale.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale , Lotfi Brahmi a révélé que la part cumulée du tourisme intérieur et du tourisme lié aux pays frontaliers dépasse actuellement les 30 %. Mais les ambitions sont bien plus élevées : l'objectif affiché de la stratégie nationale est de franchir la barre des 50 % de parts de marché d'ici 2028. Le but est de transformer ce segment en un choix stratégique durable, capable de faire vivre le secteur tout au long de l'année, et non plus seulement durant la haute saison estivale.

Pour atteindre ces chiffres, le responsable a insisté sur un changement de culture chez les vacanciers tunisiens. Il a souligné l'importance cruciale de la réservation anticipée, un levier essentiel pour garantir de meilleures prestations et, surtout, des tarifs plus compétitifs adaptés au pouvoir d'achat du citoyen. En planifiant ses séjours à l'avance, le touriste local devient ainsi un acteur central d'un écosystème touristique plus stable et accessible.

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