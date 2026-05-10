Tunisie: Point de vente du producteur au consommateur sur l'avenue Habib Bourguiba

A l'occasion de la Journée nationale de l'agriculture, les groupements interprofessionnels et l'Office des Terres Domaniales, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, organisent une tente de vente « du producteur au consommateur ». L'événement se tiendra sur l'avenue Habib Bourguiba, à Tunis, du 12 au 16 mai 2026.

Dans une déclaration accordée à l'agence TAP, Tarek Tira, sous-directeur du développement des exportations au Groupement Interprofessionnel des Fruits (GiFruits), a précisé que les produits seront proposés à des tarifs proches de ceux des marchés de gros afin d'offrir les meilleurs prix aux citoyens.

Sur une surface de 450 m², une vingtaine d'exposants et de producteurs -- issus des filières des fruits, dattes, légumes, viandes, volailles et produits de la pêche -- proposeront pendant cinq jours une large gamme de produits frais. Les visiteurs pourront y trouver des fruits et légumes de saison, de la volaille, des fromages, du poisson, ainsi que de l'huile d'olive et des produits transformés tels que des dérivés de pêches, d'abricots et de dattes, ou encore du jus de grenade.

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Le porte-parole a souligné que les exposants se sont engagés à respecter des prix préférentiels pour marquer cette célébration nationale, également connue sous le nom de fête de l'Évacuation agricole. Il a conclu en invitant les citoyens à venir nombreux pour profiter de ces produits de qualité à des tarifs très compétitifs.

La Tunisie célèbre chaque 12 mai la journée nationale de l'agriculture, qui coïncide cette année avec le 62ème anniversaire de l'Évacuation agricole, survenue le 12 mai 1964.

Saisir, Message envoyé à 12:01 par Imen : l'occasion de la Journée nationale de l'agriculture, les groupements interprofessionnels et l'Office des Terres Domaniales, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, organisent une tente de vente « du producteur au consommateur ».

L'événement se tiendra sur l'avenue Habib Bourguiba, à Tunis, du 12 au 16 mai 2026. Dans une déclaration accordée à l'agence TAP, Tarek Tira, sous-directeur du développement des exportations au Groupement Interprofessionnel des Fruits (GiFruits), a précisé que les produits seront proposés à des tarifs proches de ceux des marchés de gros afin d'offrir les meilleurs prix aux citoyens.

Sur une surface de 450 m², une vingtaine d'exposants et de producteurs -- issus des filières des fruits, dattes, légumes, viandes, volailles et produits de la pêche -- proposeront pendant cinq jours une large gamme de produits frais. Les visiteurs pourront y trouver des fruits et légumes de saison, de la volaille, des fromages, du poisson, ainsi que de l'huile d'olive et des produits transformés tels que des dérivés de pêches, d'abricots et de dattes, ou encore du jus de grenade.

Le porte-parole a souligné que les exposants se sont engagés à respecter des prix préférentiels pour marquer cette célébration nationale, également connue sous le nom de fête de l'Évacuation agricole. Il a conclu en invitant les citoyens à venir nombreux pour profiter de ces produits de qualité à des tarifs très compétitifs. La Tunisie célèbre chaque 12 mai la journée nationale de l'agriculture, qui coïncide cette année avec le 62ème anniversaire de l'Évacuation agricole, survenue le 12 mai 1964.

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