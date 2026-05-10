Algérie: MC Alger - Sacré champion pour la 3ème fois consécutive sous la houlette de Khaled Ben Yahia

Le Mouloudia Club d'Alger (MCA) a décroché, ce vendredi, le titre de champion de Ligue 1 algérienne pour la troisième saison consécutive. Ce sacre marque également le deuxième titre consécutif pour l'entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia avec le club.

Le titre a été mathématiquement assuré à l'issue de la 28ème journée, malgré un match nul (1-1) concédé à domicile face au Mustaqbal Rouissat.

Grâce à ce résultat, le MC Alger porte son total à 62 points en 28 matchs. Le club compte désormais une avance insurmontable de 12 points sur son dauphin immédiat, la JS Saoura, qui totalise également 28 rencontres disputées.