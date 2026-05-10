Algérie: MC Alger - Sacré champion pour la 3ème fois consécutive sous la houlette de Khaled Ben Yahia

9 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Mouloudia Club d'Alger (MCA) a décroché, ce vendredi, le titre de champion de Ligue 1 algérienne pour la troisième saison consécutive. Ce sacre marque également le deuxième titre consécutif pour l'entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia avec le club.

Le titre a été mathématiquement assuré à l'issue de la 28ème journée, malgré un match nul (1-1) concédé à domicile face au Mustaqbal Rouissat.

Grâce à ce résultat, le MC Alger porte son total à 62 points en 28 matchs. Le club compte désormais une avance insurmontable de 12 points sur son dauphin immédiat, la JS Saoura, qui totalise également 28 rencontres disputées.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.