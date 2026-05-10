Tunisie: Demain - Coupure d'électricité dans plusieurs localités

9 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La direction régionale de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) à Sfax a informé ses usagers que des coupures de courant affecteront plusieurs secteurs de la région le dimanche 10 mai 2026. Ces interruptions, programmées entre 8h00 et 15h00, s'inscrivent dans le cadre de travaux de maintenance nécessaires sur les lignes à moyenne et basse tension.

Le périmètre concerné englobe principalement la localité de Bir Ali Ben Khalifa ainsi que les zones d'Ouled Benkhil, Ouled Ben Alia et Ouled Haj Kacem 1. Les services techniques interviendront également dans le secteur d'El Ferjani El Henainia, sur la route de Tunis entre les kilomètres 2,5 et 3,5, ainsi qu'au niveau des rues Borj Ennar et Ali Belhouane.

La STEG précise toutefois que l'interruption pourrait ne pas toucher l'intégralité des périmètres mentionnés de manière simultanée. Elle souligne par ailleurs que le rétablissement de l'électricité s'effectuera sans préavis, dès l'achèvement effectif des interventions sur le terrain.

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