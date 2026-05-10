Tunisie: Monastir - « Esra », une tortue marine sauvée des filets par deux pêcheurs

9 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le geste héroïque de deux marins-pêcheurs de Monastir a permis de sauver, ce vendredi, une tortue marine de l'espèce Caouanne . L'animal avait été retrouvé pris au piège dans des filets de pêche avant d'être secouru et baptisé « Esra » par ses sauveteurs.

Alertée immédiatement, une équipe de l'association « Notre Grand Bleu » s'est rendue sur place pour prendre en charge l'animal. La tortue a ensuite été transférée vers le centre de soins spécialisé de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM). Elle y recevra les soins nécessaires et fera l'objet d'un suivi attentif jusqu'à son complet rétablissement avant son retour prochain à l'état sauvage.

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