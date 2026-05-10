Tunisie: Hécatombe sur les routes tunisiennes - Plus de 400 morts depuis le début de l'année

Le bilan est lourd et alarmant. Depuis le 1er janvier 2026, la Tunisie a déjà enregistré plus de 400 décès liés aux accidents de la route. Ce chiffre tragique a été communiqué par Afef Ben Ghenia, présidente de l'Association de la sécurité routière, lors de son passage sur les ondes de la Radio Nationale.

La Présidente de l'association a mis en lumière une statistique particulièrement préoccupante : la moitié des victimes de ces accidents sont des jeunes. Face à ce constat, elle a lancé un appel pressant aux autorités pour une application rigoureuse de la stratégie nationale multisectorielle de sécurité routière. Selon elle, ce plan constitue un acquis majeur pour le pays, mais son efficacité dépend d'une mise en oeuvre réelle sur le terrain afin de freiner cette spirale meurtrière.

Pour inverser la tendance, Afef Ben Ghenia préconise un durcissement de la réponse sécuritaire et législative. Elle a notamment insisté sur l'importance de généraliser le recouvrement automatisé des amendes et d'alourdir les sanctions financières. L'objectif est clair : responsabiliser davantage les conducteurs et sanctionner sévèrement les comportements à risque pour protéger les vies humaines.

Lire aussi: Un accident entre deux poids lourds fait trois morts à Béja