Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 mai 2026

revue de presse

Sénégal: Code électoral - Les députés valident définitivement la réforme des articles L29 et L30

Ce samedi 9 mai 2026, l’Assemblée nationale du Sénégal a définitivement confirmé l’adoption de la réforme des articles L29 et L30 du Code électoral, à l’issue d’une séance plénière consacrée à la seconde délibération de la proposition de loi n°11/2026.

Sur les 165 députés inscrits, 138 ont pris part au vote, dont 35 par procuration. Le texte a été adopté par 133 voix pour contre 5 voix contre, confirmant ainsi le vote déjà intervenu le 28 avril 2026.

Cette seconde lecture faisait suite à une demande du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, après la transmission de deux versions différentes du texte adopté lors de la première délibération. Soucieux de sécuriser juridiquement la réforme et d’éviter toute ambiguïté dans son interprétation, le chef de l’État avait sollicité un nouvel examen parlementaire conformément aux procédures prévues par la Constitution. [Source allAfrica]

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Macron lance sa tournée africaine depuis l’Égypte avant le sommet Africa Forward au Kenya

Emmanuel Macron débute ce samedi 9 mai une tournée africaine stratégique par l’Égypte, avant un sommet Afrique-France inédit au Kenya et une étape diplomatique clé en Éthiopie.

Le président français Emmanuel Macron entame ce samedi 9 mai une tournée africaine de plusieurs jours avec une première escale à Alexandrie, grande ville portuaire du nord de l’Égypte. Le chef de l’État français doit y rencontrer son homologue Abdel Fattah al-Sissi afin de renforcer les relations bilatérales entre Paris et Le Caire, mais aussi évoquer les tensions croissantes au Moyen-Orient.

Selon l’Élysée, les discussions porteront notamment sur la sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz, où Emmanuel Macron souhaite promouvoir une “coalition maritime” de pays non-belligérants pour sécuriser la navigation commerciale. [Source Africa Radio]

Italie : Les artistes africains à l'honneur à la Biennale d'art contemporain de Venise

Au cœur de Venise, un petit coin de Somalie se cache derrière la porte d'entrée. Une pièce de ce bâtiment a été aménagée pour ressembler à un salon typique de ce pays africain. C'est la première participation de la Somalie à la Biennale de Venise.

La poésie est au cœur de cette présentation.

« La poésie est un moyen extrêmement important de transmettre un message, de donner forme à une idée ; c’est grâce à elle que, de génération en génération, les Somaliens ont pu transmettre leur savoir et leurs récits. La poésie est donc le pilier des structures sociales et de l’histoire somaliennes », explique le conservateur Mohamed Mire. [Source Africanews]

RCI : A Île Boulay 2, le gaz remplace le bois via Clean Cooking

Une nouvelle ère énergétique s’ouvre pour les populations de l’Île Boulay 2. Cette île lagunaire située au sud d’Abidjan a accueilli, ce samedi 9 mai 2026, le lancement officiel de la phase pilote du projet « Clean Cooking ».

Une initiative majeure portée par Pétro Ivoire et Sigma Cylinders, deux acteurs clés de la filière gaz et hydrocarbures en Côte d’Ivoire, en vue de remplacer les méthodes de cuisson traditionnelles par le gaz butane.

La cérémonie a été marquée par la remise symbolique de plus de 2 000 bouteilles de gaz et équipements complets de cuisson aux ménages du village. Au total, ce sont 2 168 kits qui sont mis à disposition pour plus de 1 000 foyers dans le cadre de cette phase pilote. [Source Apanews]

Xénophobie en Afrique du Sud : Kinshasa tente de rassurer sa diaspora

À la tribune de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a tenté de répondre aux inquiétudes qui grandissent depuis plusieurs semaines parmi les Congolais vivant en Afrique du Sud.

Face aux députés, vendredi 8 mai, la cheffe de la diplomatie congolaise a détaillé la situation provoquée par les violences xénophobes dans plusieurs provinces sud-africaines, tout en cherchant à rassurer.

« À ce stade, aucun décès de ressortissant congolais n’a heureusement été enregistré », a lâché Thérèse Kayikwamba Wagner depuis de la tribune de l’Assemblée nationale de la RDC, parlant des violences xénophobes qui secouent l’Afrique du Sud depuis quelques semaines. [Source Afrik.com]

Bénin – Niger : La transition à Cotonou ravive l’espoir d’un dialogue

Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a ouvert samedi une fenêtre diplomatique prudente en direction du prochain gouvernement béninois, tout en reconnaissant l’absence totale de contacts officiels.

Interrogé sur la question d’éventuels contacts avec les nouvelles autorités de Cotonou à l’issue de l’élection du 12 avril 2026, le chef de la diplomatie nigérienne a déclaré à la RTN qu’ « à mon niveau, il n’y a aucun contact avec le nouveau gouvernement béninois, mais je ne sais pas ce qu’il en est au niveau de la hiérarchie. Je serais très heureux si le nouveau gouvernement béninois allait dans ce sens. Pour nous, c’est un gage de bonne foi que nous voulons avec tout le monde, pas seulement avec le Bénin. » [Source Beninwebtv]

Digitalisation : Le Congo élabore la cartographie de ses infrastructures numériques

En vue de renforcer la résilience climatique et la transition verte de ses infrastructures numériques critiques, la République du Congo, avec l’appui de la Banque mondiale, a organisé récemment un atelier spécial sur les infrastructures digitales au cours duquel elle a amorcé l’élaboration de sa cartographie numérique.

L’atelier a été présidé par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Frédéric Nzé. Il a eu pour objectif de présenter aux participants les conclusions issues des premières consultations menées auprès des parties prenantes, afin d’identifier et de cartographier les infrastructures numériques critiques au Congo. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Au Mali, de nouvelles attaques djihadistes font des dizaines de morts dans le centre du pays

Selon des sources locales, plus de 70 personnes sont mortes dans des assauts menés mercredi et vendredi. Le pays fait face à une situation sécuritaire critique après une offensive sans précédent, fin avril, de groupes armés contre la junte au pouvoir.

Alors que des attaques menées dans la semaine dans le centre du Mali, et revendiquées par les djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), ont déjà fait au moins 30 morts, des dizaines d’autres personnes ont péri dans de nouveaux assauts. [Source Le Monde Afrique]

Burkina Faso : Les chefferies intégrées au système juridique

Rapprocher la justice du citoyen tout en respectant les valeurs ancestrales : c’est l’ambition affichée par le gouvernement de transition Burkinabè. Le Conseil des ministres de jeudi 7 mai 2026 a adopté un décret portant désignation des membres des instances traditionnelles de règlement des différends.

Désormais, les autorités coutumières sont officiellement investies d’une mission de médiation légale, notamment pour désamorcer les conflits fonciers qui fragilisent les campagnes. Comment vont fonctionner ces instances ? Quelle est la portée de cette reconnaissance pour la cohésion sociale ? Éléments de réponse avec ce reportage de la rédaction. [Source Africa 24]

Cameroun: L’opposant Anicet Ekane inhumé à Bomono, son village natal

L’opposant camerounais Anicet Ekane a été inhumé, ce samedi 9 mai, à Bomono, son village natal. Opposant au régime et combattant pour la liberté et le multipartisme au début des années 1990, son soutien à Issa Tchiroma, principal challenger de Paul Biya dont il contestait la victoire à la dernière élection présidentielle, lui aura valu d’être arrêté, fin octobre 2025. C’est en détention qu'il est mort, début décembre dernier.

La levée de corps a eu lieu tôt, ce samedi matin 9 mai, en présence de ses enfants, de ses amis et d’une partie de sa famille politique. [Source RFI]