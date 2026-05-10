Afrique Australe: L'Angola prévoit de former 38 000 professionnels de santé d'ici 2028

Luanda — Trente-huit mille professionnels de santé seront formés en Angola d'ici 2028, dans le cadre du Programme de formation des ressources humaines en santé, a annoncé samedi à Luanda la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

La gouvernante s'exprimait lors de l'ouverture de l'atelier sur la gestion stratégique de la prévention et du contrôle des escarres, organisé par le ministère de la Santé par l'intermédiaire de l'Unité de mise en oeuvre du projet de renforcement des capacités des ressources humaines en santé (UIP-PFRHS).

Elle a expliqué que le programme concerne les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les techniciens de diagnostic et de thérapie, les techniciens de soutien hospitalier et le personnel général, dans le cadre de la stratégie de renforcement du système national de santé.

Sílvia Lutucuta a déclaré que l'investissement dans le capital humain est une priorité de l'Exécutif, afin d'améliorer la qualité des services de santé et de renforcer la capacité de réponse des unités hospitalières.

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La ministre a souligné la nécessité de renforcer la formation continue des professionnels, d'améliorer leurs conditions de travail et de consolider une culture de la sécurité des patients dans les établissements de santé.

Concernant les escarres, elle a déclaré qu'elles constituent un problème de santé publique ayant un impact sur le rétablissement des patients, le fonctionnement des services hospitaliers et la pérennité du système de santé.

Elle a insisté sur le fait que leur prévention requiert des services organisés, une surveillance clinique constante, un leadership technique efficace et des équipes bien formées.

La ministre a également mis en lumière le rôle des infirmières et infirmiers dans la continuité des soins et la prévention des complications nosocomiales, plaidant pour le renforcement de leur formation et la reconnaissance de leur travail.

L'atelier, qui se tient les 9 et 10 mai, réunit des directeurs d'hôpitaux, des directeurs cliniques, des directeurs pédagogiques, des directeurs des soins infirmiers, des infirmiers en chef, des superviseurs et des spécialistes nationaux et internationaux.

Au cours de cette rencontre, sent abordés des sujets liés à la sécurité des patients, à la prévention des escarres nosocomiales, à l'organisation des services, à l'audit clinique, au suivi des indicateurs de qualité et aux stratégies de formation continue.

Cet événement vise à renforcer les compétences techniques des professionnels et à améliorer les mécanismes de prévention et de prise en charge des escarres dans les services hospitaliers.