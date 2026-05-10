Luanda — Le Sommet Russie-Afrique, qui se tiendra à Moscou en octobre, vise à renforcer la coopération entre les États dans les domaines du commerce, de l'investissement, des mines, de l'énergie, de la construction mécanique, de l'éducation et de la culture.

En marge des célébrations du « Régiment immortel », le chargé d'affaires de l'ambassade de Russie en Angola, Alexander Bryantsev, a déclaré samedi que les gouvernements fixeraient prochainement les dates de la prochaine session de la commission mixte bilatérale.

Pour le diplomate, les relations entre l'Angola et la Russie ont toujours été excellentes et fraternelles, notamment en raison du soutien apporté par l'ex-Union soviétique au mouvement de libération et de souveraineté d'Angola.

Le responsable a souligné que les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 1975, avec une longue tradition de coopération dans les domaines politique, militaire, économique et éducatif.

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À propos des commémorations, Alexander Bryantsev a rappelé qu'il y a 81 ans, l'Union soviétique vainquait le nazisme et libérait le monde de la peste brune, et a célébré la victoire lors de la Grande Guerre patriotique, préservant ainsi la mémoire historique de ces événements.

La relation bilatérale entre la Russie et l'Angola est historique, solide et couvre divers domaines stratégiques, totalisant cinquante ans de relations diplomatiques en 2025-2026.

Ce partenariat, fondé sur des traités d'amitié, demeure fructueux dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de la formation, de l'espace et de l'économie, même dans le contexte géopolitique actuel.

Il convient de noter que des compatriotes russes résidant en Angola et des représentants des forces de sécurité angolaises ont assisté à l'événement.