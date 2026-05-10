Angola: João Lourenço annonce son intention de candidature à la présidence du MPLA

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a annoncé ce samedi à Luanda son intention de briguer un nouveau mandat à la présidence du parti, lors d'une réunion du Bureau politique du Comité central, qui a apporté son soutien inconditionnel à cette décision.

À cette occasion, João Lourenço a également annoncé la nomination de João de Almeida Martins comme son représentant pour la campagne.

Les membres du Bureau politique ont salué la décision du dirigeant du MPLA et ont réitéré leur soutien à sa candidature.

Cette réunion du Bureau politique du MPLA s'inscrivait dans le cadre des préparatifs internes du parti en vue du prochain congrès.