Angola: L'Angola et l'OIMed discutent du renforcement de la coopération bilatérale à Hong Kong

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Chine, Dalva Ringote Allen, a rencontré vendredi la secrétaire générale de l'Organisation internationale pour la médiation (OIMed), Teresa Cheng Yeuk-wah, afin d'évoquer les questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale dans le cadre du principe « un pays, deux systèmes ».

Selon un communiqué de l'ambassade de la République d'Angola en République populaire de Chine, auquel ANGOP a eu accès ce samedi, la rencontre s'est tenue en marge du Sommet mondial de la médiation, qui se déroule à Hong Kong.

Ce sommet réunit des représentants gouvernementaux, des experts en droit international, des universitaires, des chefs d'entreprise et des représentants d'organisations internationales, dans le but de promouvoir l'état de droit international et de renforcer les mécanismes alternatifs de règlement des différends commerciaux et financiers.

La séance d'ouverture était présidée par le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, qui a réaffirmé l'engagement de la région à s'imposer comme une capitale mondiale de la médiation pacifique des différends commerciaux.

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L'Angola participe au sommet en tant que membre observateur de l'OIMed, une organisation créée à l'initiative du gouvernement chinois et basée à Hong Kong, qui oeuvre pour le règlement des différends commerciaux internationaux et la promotion de la sécurité juridique et des investissements étrangers.

Il convient de noter que l'OIMed a été officiellement inaugurée en octobre 2025 et compte actuellement 41 États signataires et 13 États contractants.

Le diplomate angolais dirige la délégation angolaise à cet événement, qui comprend également le consul général d'Angola à Macao, Eduardo Velasco Galiano, ainsi que des représentants de la mission diplomatique.