Angola: La construction de 186 ponts métalliques coûte plus de 300 millions de dollars

Luanda — La construction de 186 ponts métalliques en Angola, financée par une institution bancaire américaine, nécessitera 370 millions de dollars américains, a annoncé vendredi à Luanda le directeur général de l'Institut national des routes d'Angola (INEA), Henriques Victorino.

Lors d'une déclaration à la presse à l'occasion de l'inauguration du premier pont métallique, dans le cadre du programme de conception, de construction et d'assemblage de 186 infrastructures de type « Acrow », en partenariat avec la société américaine Acrow Bridge, le responsable a expliqué que l'exécution de ce projet est divisée en deux phases : la première, en 2026, prévoit la construction de 47 ponts dans les provinces de Benguela, Bié, Huambo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Icolo e Bengo, Moxico Leste et Namibe.

La seconde phase, prévue en 2027, comprendra l'assemblage de 63 unités dans les provinces de Bié, Cubango, Cabinda, Huila, Bengo et Malange.

Le directeur de l'INEA a assuré que le coût estimatif de ce projet s'élève à 370 millions de dollars pour un allongement d'environ 5 861 mètres linéaires, soit 186 ponts.

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Cette structure, a-t-il précisé, est fournie par la société Acrow Bridge et son partenaire pour le montage est la société Conduril. Le contrat, d'une durée d'environ 60 mois, est divisé en deux phases.

Il a expliqué que le ministère des Travaux publics met en oeuvre ce projet de fourniture et de montage de 186 ponts métalliques, avec un investissement du gouvernement angolais, financé par une ligne de crédit américaine.

Il a indiqué que le projet comprend la fourniture de l'ensemble de la structure métallique, la fourniture des matériaux nécessaires à son montage et la formation de tout le personnel impliqué.

La chargée d'affaires et cheffe de mission des États-Unis en Angola et à Sao Tomé-et-Principe, Shannon Cazeau, a déclaré que le pont inauguré transformera concrètement des vies, notamment celles des enfants qui pourront se rendre à l'école plus souvent.

Elle a ajouté que les entreprises de son pays apportent de nouvelles technologies et investissent dans les communautés locales, créant ainsi des emplois et des opportunités pour stimuler la croissance future et renforcer le partenariat entre les deux États.