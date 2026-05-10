Afrique Australe: La Zambie plaide pour un renforcement de la coopération agro-pastorale avec l'Angola

Huambo ( — L'ambassadeur de Zambie en Angola, Elias Monshya, a plaidé jeudi à Huambo pour un renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur agro-pastoral, insistant sur l'échange d'expériences, la promotion des investissements et le développement de l'agro-industrie.

Cette position a été exprimée lors de la deuxième journée du Forum Agro-SADC, qui réunit des experts, des chefs d'entreprise et des représentants institutionnels du secteur agro-pastoral régional, avec pour objectif de dynamiser les politiques et les initiatives liées à la sécurité alimentaire.

Le diplomate a déclaré que des initiatives telles que le forum qui se tient dans la province angolaise de Huambo et la rencontre des entrepreneurs agricoles, prévue le 19 de ce mois en Zambie, constituent des opportunités stratégiques pour rapprocher les deux pays et consolider leurs partenariats dans le secteur agricole.

Elias Monshya a souligné que la proximité géographique entre les deux pays, notamment dans les zones frontalières de l'est de l'Angola, favorise l'intégration des populations et facilite la coopération directe entre les producteurs, les investisseurs et les institutions oeuvrant pour le développement rural.

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Lors de la réunion, Leonel Prata, spécialiste de l'élevage porcin, a souligné l'importance des investissements dans les infrastructures modernes comme facteur déterminant pour la croissance et la durabilité de la production animale.

De son côté, Vitória Mateus, représentante du Fonds d'appui au développement agricole (FADA), a présenté les principaux services de l'institution, axés sur le financement, l'assistance technique et les incitations pour les producteurs nationaux, afin de dynamiser l'agriculture familiale et commerciale.

Le forum Agro-SADC se tient en parallèle de l'exposition Agro-SADC, dans l'espace adjacent au Centre de formation des journalistes (CEFOJOR-Huambo), avec la participation d'exposants des provinces de Benguela, Huambo, Huíla et Luanda.

Sous le slogan « L'agro-industrie, voie de prospérité pour le corridor de Lobito », l'événement est organisé par les entreprises Agro-Magazine et Agro-Egrégios et bénéficie également de la présence de l'ambassadeur du Zimbabwe en Angola, Thando Madzvamuse.

Cette initiative renforce le rôle stratégique de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), un bloc régional composé de 16 États membres, dans la promotion de l'intégration économique, de la sécurité alimentaire et de la coopération régionale.

La première édition du salon Agro-SADC-Huambo s'est tenue du 6 au 11 mai 2025 sur le site de l'ancien zoo, en périphérie de la ville de Huambo.