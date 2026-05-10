Angola: Le MPLA donne une conférence de presse sur la candidature de João Lourenço à sa réélection

Luanda — Le secrétaire à l'information et à la propagande du Bureau politique du MPLA, Esteves Hilário, a annoncé ce samedi à Luanda la tenue d'une conférence de presse la semaine prochaine afin d'exposer en détail la candidature du leader du parti, João Lourenço, à sa propre succession à la présidence du parti.

Cette annonce a été faite lors d'une déclaration à la presse à l'issue de la IIIe Réunion ordinaire du Bureau politique du Comité central du MPLA, dirigée par João Lourenço, au cours de laquelle l'instance a exprimé son soutien à sa candidature.

Lors de cette réunion, le Bureau politique a rappelé que le MPLA avait convoqué son IX e Congrès ordinaire les 9 et 10 décembre prochains, avec la participation de trois mille délégués venus du pays et de la diaspora, et anticipant de nombreuses candidatures à la direction du parti.

Le Congrès ordinaire constitue l'organe suprême du parti, chargé notamment de définir la ligne politique générale du MPLA, d'élire le président du parti et les autres instances dirigeantes, ainsi que d'approuver les modifications statutaires et programmatiques.

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Le prochain congrès s'inscrit dans le cadre de la préparation du parti au nouveau cycle politique et électoral, qui culminera avec les élections générales de 2027 pour l'élection du futur président de la République.

Lors de cette réunion, le Bureau politique a également approuvé la résolution de destitution de Lúcio Gonçalves de son poste de premier secrétaire provincial du parti dans la province de Cuando, ainsi que la candidature de Carla Domingos Cativa à ce même poste.

L'organe a également approuvé la destitution de Narciso Benedito de son poste de premier secrétaire provincial du parti dans la province de Cuanza Sul et, par conséquent, la candidature d'Eugênio César Laborinho à la direction de la structure du parti dans cette province.

Le Bureau politique a également donné son feu vert à la tenue de congrès extraordinaires du parti dans les provinces de Cuanza Sul et de Cuando.