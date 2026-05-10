Angola: Un ambassadeur considère la langue portugaise dans le monde comme un pont vers la connaissance

Luanda — L'ambassadeur de la République d'Angola en Éthiopie, Miguel César Domingos Bembe, a souligné mercredi à Addis-Abeba l'importance croissante de la langue portugaise dans le monde, qui gagne en visibilité et s'affirme à travers la culture et le tourisme.

Selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP ce samedi à Luanda, ces propos ont été tenus lors des célébrations de la Journée internationale de la langue portugaise et du 30e anniversaire de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Le document indique que, dans son discours, le diplomate angolais a décrit la langue comme un « pont solide » reliant les peuples et les cultures, jouant un rôle stratégique dans le dialogue entre les nations.

Selon le représentant officiel, la CPLP consolide ce lien en faisant de la langue un espace de dialogue et de coopération intercontinentale, transcendant la communication verbale pour devenir un instrument de citoyenneté, de justice et de renforcement des institutions démocratiques.

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Miguel Bembe a souligné que la richesse de la langue réside dans son dynamisme inclusif, capable d'embrasser une diversité d'accents et d'identités sans en dénaturer l'essence.

Il a ajouté que l'Angola s'efforce de promouvoir la mobilité des citoyens de la communauté et d'approfondir ses politiques éducatives et culturelles ; ces avancées témoignent de son engagement envers la CPLP, qui se rapproche de plus en plus de sa population.

Il a expliqué que la richesse de la dramaturgie brésilienne contemporaine, récemment saluée par le cinéma international, et la résistance culturelle et historique du peuple du Timor Oriental, dont l'indépendance a également été affirmée en portugais, en sont des exemples.

L'événement a réuni des diplomates et des représentants des communautés lusophones.

Le Représentant permanent auprès de l'Union africaine et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ont également honoré l'événement de leur présence, mettant en lumière le rôle du portugais dans la culture et le tourisme.