Angola: Réunion du Bureau politique du MPLA à Luanda

9 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Bureau politique (BP) du Comité central du MPLA se réunit pour la deuxième fois en quatre jours, sous la présidence du chef du parti, João Lourenço, afin de définir les stratégies et d'harmoniser les actions dans le contexte politique et social actuel du pays.

Participent à cette session, qui se tient au siège national du parti, la vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, et les autres membres du secrétariat du Bureau politique.

Le Bureau politique (BP) est le principal organe directeur permanent du MPLA. Il délibère entre les réunions du Comité central et assure les ajustements nécessaires aux stratégies du parti.

Responsabilités

Parmi les responsabilités de cet organe, composé de 103 membres, figurent l'organisation de la vie interne du parti, l'élection du Secrétariat du Bureau politique sur proposition du dirigeant du parti, l'orientation et le suivi de la mise en oeuvre de la politique et du plan de formation des cadres, ainsi que l'orientation et le suivi de la mise en oeuvre de la politique du parti par l'Exécutif.

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