Angola: Un avocat plaide pour une grande production d'ouvrages spécialisés sur les fusions et scissions d'entreprises en Angola

Luanda — L'expert-comptable Adilson Cerqueira a plaidé ce samedi pour une plus grande production d'ouvrages spécialisés sur les fusions et scissions d'entreprises en Angola, considérant que le sujet est peu exploré sur les plans académique, comptable et fiscal.

Selon l'expert, les publications existantes se concentrent principalement sur les aspects juridiques, négligeant les questions comptables et fiscales, pourtant fondamentales pour la bonne application de ces mécanismes au sein des entreprises.

Cette position a été défendue lors du 1er séminaire technique organisé par l'Association angolaise de fiscalité, consacré au thème « Fusions et scissions d'entreprises : aspects comptables et fiscaux de la restructuration d'entreprises ».

Il a expliqué que les fusions et les scissions permettent aux entreprises et aux groupes d'entreprises de restructurer leurs activités et de réduire la charge fiscale liée à la liquidation et au transfert d'actifs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Adilson Cerqueira a annoncé la parution, en juin, d'un nouvel ouvrage sur l'imposition des revenus et la gestion comptable et fiscale des entreprises angolaises, comprenant un chapitre spécifique consacré aux fusions et aux scissions.

De son côté, le responsable du département de Formation et Diffusion de l'association Melquisedequi Luhuma a souligné que cette initiative vise à renforcer la culture fiscale et à promouvoir le débat technique sur des sujets rarement abordés dans le pays.

Il a indiqué que le séminaire a réuni une trentaine de participants, parmi lesquels des comptables, des gestionnaires, des entrepreneurs, des étudiants et des représentants d'entreprises privées.