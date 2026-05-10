Angola: Des diplomates en poste en Corée du Sud visitent le musée Ban Ki-moon

Luanda — Le parcours et l'héritage de l'ancien Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en matière de promotion de la paix et du multilatéralisme, étaient au coeur de la visite, vendredi, du musée qui porte sa mémoire, par des membres du corps diplomatique accrédités en Corée du Sud, dont l'ambassadeur d'Angola, Sianga Abílio.

Selon une note de la représentation angolaise en Corée du Sud, consultée par l'ANGOP, le musée Ban Ki-moon, situé dans sa ville natale d'Eumseong-gun, a été inauguré en 2018 et financé par le gouvernement sud-coréen, en reconnaissance du travail accompli par cet ancien ministre des Affaires étrangères au service de l'ONU.

Le musée a pour vocation de promouvoir les valeurs de paix et de coopération internationale et présente des contenus variés, notamment des expositions retraçant la carrière diplomatique de Ban Ki-moon.

Il abrite également des galeries de photos, ainsi que des documents et des archives historiques de réunions internationales.

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Lors de la réception donnée en l'honneur des ambassadeurs accrédités auprès de la République de Corée, l'ancien Secrétaire général de l'ONU a appelé à la fin des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine.

Ban Ki-moon est un diplomate et homme politique sud-coréen qui a occupé le poste de Secrétaire général des Nations Unies de 2007 à 2016, succédant au Ghanéen Kofi Annan.

Durant ses deux mandats à la tête de l'ONU, il s'est distingué par son engagement en faveur du multilatéralisme, de la paix, de la lutte contre le changement climatique et du développement durable.

Né en juin 1944, Ban Ki-moon a débuté sa carrière diplomatique dans les années 1970, après avoir achevé des études en relations internationales.

Il a occupé divers postes au sein du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, notamment ceux de conseiller à la sécurité nationale, d'ambassadeur et de ministre des Affaires étrangères.

En tant que Secrétaire général de l'ONU, il a joué un rôle actif dans la médiation des conflits, l'aide humanitaire, la promotion des Objectifs de développement durable et la signature de l'Accord de Paris sur le climat en 2015, considéré comme l'une des étapes les plus importantes de la coopération internationale en matière d'environnement.

Après avoir quitté la direction des Nations Unies, Ban Ki-moon est resté impliqué dans des initiatives internationales liées au développement durable, à l'éducation, à l'environnement et à la gouvernance mondiale.

Ce diplomate conserve également des liens étroits avec la diplomatie internationale et participe régulièrement à des forums et rencontres multilatéraux.